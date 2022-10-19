19 октября 2022, 06:17

Эльман Пашаев вновь лишен статуса адвоката

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Адвокатская палата Северной Осетии вновь лишила Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова, статуса адвоката вновь.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября 2020 года Адвокатская палата Северной Осетии признала Эльмана Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова, нарушителем кодекса профессиональной этики. Пашаев признал нарушение. 18 сентября совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил Эльмана Пашаева статуса адвоката. В сентябре текущего года Пашаев восстановил в Северной Осетии статус адвоката.

Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил 18 октября адвокатского статуса Эльмана Пашаева, пишет "Российская газета" со ссылкой на Федеральную палату адвокатов.

Аналогичное решение совет принял в отношении председателя квалификационной комиссии Адвокатской палаты Северной Осетии Владимира Байкулова, сообщает ТАСС.

По данным портала Минюста России "Об адвокатской деятельности Российской Федерации", Эльман Пашаев был дважды лишен статуса адвоката в Москве, по одному разу в Ямало-Ненецком автономном округе, Краснодарском крае и Северной Осетии. При этом указано, что Пашаев имеет еще один, действующий статус адвоката в Северной Осетии под реестровым номером 15/1315.

Комментариями Пашаева по поводу решения Совета Адвокатской палаты Северной Осетии "Кавказский узел" пока не располагает.

8 сентября 2029 года Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима и обязал выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну Сергея Захарова, погибшего в ДТП. Мосгорсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, сократил срок Михаилу Ефремову на полгода. Представители Федеральной палаты адвокатов России в июле 2020 года заявляли, что защита Михаила Ефремова использует дело актера для самопиара, дает интервью и комментарии СМИ в эфире телеканалов и радиостанций, при этом разглашая адвокатскую тайну.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Минюст потребовал лишить Эльмана Пашаева статуса адвоката", "Палата адвокатов Северной Осетии обвинила защиту Ефремова в нарушении этики", "Эльман Пашаев лишен статуса адвоката".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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