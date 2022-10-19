Протестующие анонсировали новые акции протеста в Степанакерте

19 октября 2022, 02:22

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Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян после визита в Ереван пообещал дать расширенное интервью и ответить на самые наболевшие вопросы жителей. Лидеры протестного движения сообщили, что в ближайшие дни продолжатся митинги в Степанакерте, основными требованиями которых являются кадровые изменения и гарантии безопасности.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября участники акции протеста в Степанакерте заявили, что деятельность Араика Арутюняна на посту президента Нагорного Карабаха неэффективна, и потребовали его отставки. Они отложили митинги до тех пор, пока Арутюнян вернется из Еревана.

В Степанакерте проходят акции на площади Возрождения, участники которых требуют раскрыть планы властей на будущее Нагорного Карабаха. Собрались они впервые после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта. Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать, и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. 27 сентября участники акции заявили о необходимости ограничить власти Нагорного Карабаха в возможности принимать важные решения без контроля народа.

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян сообщила 17 октября, что «делегация во главе с президентом Республики Арцах (Нагорный Карабах), отбывшая на прошлой неделе в Ереван, вернулась в Степанакерт».

«Члены делегации встретятся с представителями политических сил, представленных в Национальном Собрании Армении, планируется созыв расширенного заседания правительства. Планируется также обсуждение с членами Общественного совета Арцаха. Далее президент Арутюнян принял предложение дать интервью Общественному телевидению Арцаха (Нагорного Карабаха). После всех встреч и обсуждений, в ходе интервью Общественному телевидению Арцаха (Нагорного Карабаха), запланированного на конец недели, президент ответит на основные волнующие общественность вопросы», - сказала Аванесян.

В пресс-службе Национального собрания сообщили, что 17 октября Арутюнян и члены делегации, участвовавшей в Ереване в консультациях с властями Армении, встретились с представителями политических сил, представленных в парламенте, где «были представлены детали встреч, отмечено, что достигнута договоренность о продолжении политических консультаций между различными структурами Армении и Арцаха». Других деталей этой встречи пресс-служба НС не представила.

18 октября о расширенном заседании правительства сообщила пресс-служба аппарата правительства, также не предоставив детали, лишь сообщив, что «президент коснулся результатов рабочих обсуждений, проведенных в Республике Армения возглавляемой им делегацией, представил подробности встреч и подходы властей Республики Арцах относительно будущего Арцаха, подчеркнул важность скоординированной работы с Республикой Армения в решении внутренних проблем и в вопросе преодоления внешнеполитических вызовов».

Тигран Петросян, один из лидеров протестного движения, которые 52 дня находятся круглосуточно на центральной площади «Возрождения» перед резиденцией президента, заявил, что «протестные митинги будут продолжены в ближайшие дни с требованием кадровых изменений в правительстве, социальной справедливости, гарантий безопасности и международного признания Арцаха (Нагорного Карабаха)».

Он отметил, что «общественность требует от властей отчета о поездке и встреч в Армении. «Мы убедились, что президент не выйдет к людям напрямую, не встретится с народом», - сказал он 18 октября корреспонденту "Кавказского узла".

«Перед акцией, перед тем как объявить о митинге, я представлю общественности еще раз конкретно наши требования и наши действия», - добавил Петросян.

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