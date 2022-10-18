Оппозиционер Эдгар Казарян избит в Ереване

18 октября 2022, 17:55

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Оппозиционер Эдгар Казарян с побоями доставлен в больницу. Казаряна избили неизвестные перед подъездом дома, в котором он живет. Сам Эдгар Казарян связывает нападение с оппозиционной деятельностью.

Инцидент произошел сегодня утром. "Бригада скорой помощи в 11:45 часов по местному времени с улицы Ехбайракан доставила в больницу Эдгара Казаряна с телесными повреждениями", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы полиции Армении.

Эдгара Казаряна избили перед его подъездом, рассказал журналистам общественный деятель, преподаватель Ереванского государственного университета Менуа Согомонян. "На Казаряна напали двое незнакомых мужчин и избили его", - пояснил он.

К вечеру Эдгар Казарян покинул больницу. Состояние здоровья, как отметил он сам, врачи оценивают, как удовлетворительное. Ему наложили швы на голове и предложили два дня остаться в больнице, но Казарян предпочел выписаться. Переломов у Казаряна нет, на теле есть ссадины от ударов. "Если будут осложнения, непременно обращусь к помощи врачей", - отметил Казарян.

Оппозиционер рассказал подробности нападения. По его словам, утром он пошел в парикмахерскую, а по возвращении домой прямо во дворе двое незнакомых молодых людей до 35 лет, один из которых бородатый, напали на него, повалили на землю и начали бить, больше по голове. "Я начал кричать, что они убивают, но напавшие мужчины остановились только тогда, когда перестал сопротивляться. Видимо, подумали, что покончили со мной", - рассказал Казарян, добавив, что на территории установлена камера слежения и во дворе в этот момент работали сотрудники мусороуборочной компании.

Эдгар Казарян также отметил, что ему неоднократно угрожали, в основном, посредством фейковых профилей в соцсетях, но он не обращал внимания на эти угрозы. Казарян обратился пару раз в полицию, были возбуждены уголовные дела, затем их закрыли. "Я уверен, что это политический заказ, власти тем самым хотят уничтожить меня физически ", - заявил оппозиционер, при этом отметив, что напавшие мужчины ничего ему не сказали, а лишь обругали нецензурными словами.

Казарян добавил, что после инцидента он не оставит свою оппозиционную деятельность.

Руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской инициативы, правозащитник Артур Сакунц осудил инцидент, связанный с избиением оппозиционера.

"Правоохранители обязаны немедленно выявить как исполнителей этого подлого и гнусного преступления, так и его заказчиков и провести объективное расследование для выявления мотивов этого преступления", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Артур Сакунц.

Он добавил, что "осуждает такое насилие в отношение бывшего посла Армении в Польше Эдгара Казаряна, независимо от его политических взглядов, которых он не разделяет".

Эдгар Казарян - общественно-политический деятель, бывший посол Армении в Польше, бывший губернатор Вайоцдзорской области, возглавлял "Движение независимости". Выступал на митингах с критикой Пашиняна.