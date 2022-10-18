Участник митинга во Владикавказе приговорен к 3,5 годам колонии

18 октября 2022, 14:04

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к трем с половиной годам колонии Заурбека Цгоева, который в апреле 2020 года участвовал в акции протеста против режима самоизоляции во Владикавказе.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля 2021 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону назначил сроки от четырех лет и девяти месяцев до шести с половиной лет в колонии общего режима пятерым жителям Северной Осетии, обвиненным в причастности к массовым беспорядкам за участие в акции протеста против режима самоизоляции, которая состоялась в апреле 2020 года во Владикавказе. 13 декабря 2021 года в Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону поступило дело в отношении жителя Северной Осетии Заурбека Цгоева. Следствие считает его участником несанкционированного митинга во Владикавказе весной 2020 года.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, были предъявлены обвинения сразу по четырем статьям, он был внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов. 19 июля Ростовский облсуд приговорил Чельдиева к 10 годам заключения.

По версии следствия, Заурбек Цгоев участвовал в массовых беспорядках 20 апреля 2020 года на площади Свободы во Владикавказе. "Допрошенный в судебном заседании Цгоев вину признал частично только в том, что кинул поднятый с земли брусок в сотрудников полиции", – привел сегодня информационный сайт "Основа" сообщение объединенной пресс-службы судов Ростовской области.

Суд признал Цгоева виновным в участии в массовых беспорядках с оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, и приговорил его к трем с половиной годам заключения в колонии общего режима передал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Комментариев от представителей Цгоева относительно решения суда не поступало.

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