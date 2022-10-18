18 октября 2022, 11:40

Махачкалинец осужден за финансирование боевиков

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил жителя Махачкалы к четырем годам и одному месяцу лишения свободы, признав его виновным в перечислении 100 тысяч рублей боевикам.

По версии следствия, житель Махачкалы Р.А. Омаров знал о том, что Эйруз Абдулаев и Урудж Рамазанов, которые были убиты в ходе контртеррористической операции 10 сентября 2021 года, принимали участие в незаконном вооруженном формировании, которое было создано в том числе, для убийств силовиков и насильственного изменения конституционного строя России. Следствие считает, что Омаров передал Абдулаеву и Рамазанову 100 тысяч рублей для покупки оружия и обмундирования.

"Суд приговорил Омарова к лишению свободы сроком на 4 года и 1 месяц с ограничением свободы на 1 год и штрафу в размере 10 тысяч рублей, с отбыванием первого года наказания в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", – привело 17 октября РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы управления ФСБ по республике.

Комментариев от представителей Омарова относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 21 сентября суд приговорил уроженца Дагестана Омара Абасгаджиева к восьми годам колонии, признав его виновным в перечислении 900 рублей террористической организации.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Хасанби Индреев осужден по делу о пособничестве боевикам", "Защита сочла жестоким приговор Руслану Кашешову", "Житель Дагестана получил срок за содействие терроризму".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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