Выставка картин Магомеда Дибирова вызвала интерес жителей Дагестана

18 октября 2022, 03:44

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В Выставочном зале Национального музея республики Дагестан проходит персональная ретроспективная выставка к юбилею художника Магомеда Дибирова. Свой стиль художник характеризует как "социальный символизм". Острую социальную направленность работ Дибирова отметили и опрошенные "Кавказским узлом" посетители выставки, которые назвали художника одним из самых ярких в республике.

Сотрудник музея рассказал 17 октября корреспонденту "Кавказского узла", что выставка Магомеда Дибирова пользуется популярностью у жителей Дагестана.

«Выставка вызвала очень большой интерес. Народ ходит», - коротко прокомментировал он посещаемость, затруднившись при этом назвать число посетителей.

В пресс-релизе, который сотрудник музея предоставил корреспонденту, сказано, что «данный проект инициирован Национальным музеем Дагестана и проводится совместно с автором и другими арт-институциями республики». В экспозиции 49 произведений живописи и 48 графических работ из фондов Национального музея Дагестана, Музея изобразительных искусств, Галереи современного искусства, Первой галереи, частных коллекций и собрания автора.

«В рамках работы выставки будут организованы встречи с автором, где он расскажет о себе, творчестве и главное – темах своих картин», - поясняется в пресс-релизе. Выставка начала свою работу с 7 октября и продлится до 20 ноября.

Художник назвал направление своей деятельности "социальным символизмом"

Художник Магомед Дибиров сказал корреспонденту "Кавказского узла", что направление своей деятельности он определяет как «социальный символизм». Работы для участия в выставке были выбраны случайно, отметил Дибиров, нет какой-либо закономерности в отборе экспонатов. «Там по две-три работы взяты из разных периодов», - отметил художник.

Он рассказал, что название композиции возникает после ее завершения. «Без названий она неполноценная работа, потому что не все понимают, о чем идет речь», - отметил Дибиров.

По мнению художника, большинство жителей Дагестана понимает то, что он хотел объяснить посредством той или оной работы. «Меня это радует, что большинство - умная, думающая молодежь», - отметил Дибиров.

Посетители выставки заинтересовались работами Дибирова

Магомед Дибиров - художник, который передает дух современности, реагирует на события в республике. Среднестатистический житель Дагестана понимает живопись Дибирова, сказала корреспонденту "Кавказского узла" художница из Дагестана Альбина.

«На этой выставке многие, кто познакомился впервые с его творчеством, говорили, что понимают, почему Дибиров является народным художником. Потому что он передает дух народа», - отметила она.

По мнению Альбины, таких художников, кто так же тонко пишет о событиях, волнующих народ в Дагестане, наверно, нет. При этом она отметила, что не только сама картина, но и ее название играет важную роль в том, чтобы понять, что именно хотел сказать Дибиров. «Именно надо исходить от названия», - пояснила художница.

Дагестанский журналист Идрис Юсупов, который посетил выставку художника дважды, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что следит за творчеством Дибирова с 1998 года.

«Уже тогда его работы отличались от работ многих дагестанских художников своей актуальностью, то есть он в своих работах поднимал актуальные проблемы, касающиеся и Дагестана, и тех событий, которые происходят в России», - рассказал Юсупов.

По мнению журналиста, Дибиров выделялся именно «социальной направленностью его картин», он делал основной акцент на изображении политических фигур. «То есть представляя их в неожиданных ракурсах и в неожиданных образах. Это касалось и известных политиков», - рассказал Юсупов.

Журналист отметил, что помимо художественной техники исполнения Дибиров большой акцент делает на смысловой нагрузке – восприятию зрителем его картин именно в том ракурсе, в котором он хотел их подать. «Он для этого использует, как я понимаю, подписи к картинам. Причем именно названия картин вместе с самим художественным образом дают тот взгляд на картину, который хотел дать художник. Поэтому названия картин тоже очень важны в его исполнении», - разъяснил Идрис Юсупов.

Журналист отметил, что ни в Дагестане, ни на Кавказе нет художников, которые писали бы в подобном Дибирову стиле. «Может в России есть несколько. У него свой стиль», - отметил Юсупов.

Журналист считает, что популярность работ Дибирова среди населения только возрастает, так как художник большое внимание уделяет событиям, которые происходят каждый день. По словам Юсупова, многие дагестанцы посетили выставку Дибирова, о чем свидетельствует большое количеством отзывов, которые оставляют дагестанцы в социальных сетях.

Посетители выставки поделились с корреспондентом "Кавказского узла" своими впечатлениями.

Житель Махачкалы Ахмед признался, что «открыл для себя нового художника». «Каждая картина наполнена очень актуальными смыслами. В каждой картине отражены социальные проблемы», - отметил он.

По словам горожанина, его родственники тоже сильно удивились, посетив по его рекомендациям выставку Дибирова. Особо Ахмед отметил картину "Возвращение (Хаджи Мурад)".

Махачкалинец Иса считает, что творчество Дибирова - что-то новое для Дагестана. Ранее он следил за творчеством художника по его публикациям в соцсетях. В живую же он увидел картины впервые, причем сделал это уже дважды.

«Первый раз я пошел с друзьями, а второй раз уже когда сказали, что он сам тоже там будет. Я решил пойти туда еще раз, чтобы послушать комментарии от него по поводу некоторых его картин», - рассказал мужчина.

Больше всего, по словам Исы, ему понравилась картины "Братское противостояние" и композиция "Бомбита". При этом он отметил, что выделить какие-то отдельные работы Дибирова сложно, так как «все его творчество бьет в цель».

По мнению Исы, Дибиров пишет на важные социальные темы в социальной жизни. Определенные работы требуют пояснения, но большинство картин доступны для понимания большинства «думающих дагестанцев», добавил он.

Глубоко философскими, затрагивающими социальные проблемы и взаимоотношения общества назвал работы Магомеда Дибирова житель Махачкалы Гасан. «Мне очень понравилось. Считаю, что он может стать одним из самых ярких и запоминающихся дагестанских художников. Я вообще таких, как он художников, не знаю», - признался он.

Особо отметил Гасан картину "Держава". По его мнению, в целом образы, которые воплощает в своих картинах Дибиров, понятны обществу, лишь некоторые из них нуждаются в разъяснении.

По словам Гасана, выставка вызвала интерес махачкалинцев - по крайней мере, такое впечатление создалось после просмотра соцсетей. Мужчина отметил, что планирует посетить выставку еще раз, когда на ней будет сам Дибиров.

Житель Махачкалы Рашид давно знаком с творчеством Дибирова по соцсетям, но лишь планирует посетить выставку. «Знал, что выставка будет, но не знал, что она уже открылась», - признался он.

Махачкалинец отметил, что художник реагирует на повседневные события в республике.

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