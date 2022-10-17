17 октября 2022, 14:10

Главврач владикавказской больницы обвинен по делу о смерти пациентов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Передано в суд дело главврача больницы скорой помощи во Владикавказе, обвиняемого в халатности, из-за которой девять пациентов с коронавирусом умерли от нехватки кислорода.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа 2021 года в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе произошла авария на кислородной трубе, в реанимации умерли девять пациентов с коронавирусом. Следователи задержали 58-летнего главврача больницы Владимира Плиева, 14 августа 2021 года суд отправил его под домашний арест.

Медработники Республиканской клинической больницы скорой помощи написали письмо в поддержку Плиева. Главврач заранее указывал на необходимость второй кислородной линии, и власти выделили деньги на ее строительство, сообщил в день ареста главврача Минздрав Северной Осетии.

Прокуратура Северной Осетии утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главврача больницы, обвиненного по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Согласно окончательной версии следствия, в марте 2021 года главврач получил представление Ростехнадзора с указанием на необходимость реконструкции трубопроводной системы подачи кислорода и регистрации кислородно-газификационной станции в Реестре опасных производственных объектов, однако "каких-либо мер к устранению выявленных нарушений" не принял.

"Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Владикавказа для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте прокуратуры.

Часть 3 статьи 293 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти отчитались об установке новой системы подачи кислорода в больнице Владикавказа", "Минздрав отчитался о подаче кислорода во владикавказскую больницу", "Главврач владикавказской больницы сменился после гибели пациентов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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