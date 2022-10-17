МИД Азербайджана отреагировал на видео разрушения могил в Карабахе

17 октября 2022, 12:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана назвало актом вандализма разрушение надгробий могил азербайджанцев в Карабахе и призвало международное сообщество осудить эти действия.

Как писал "Кавказский узел", после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. Так, претензии армянской стороны вызвали граффити на стенах собора в Шуши (азербайджанское название – Шуша) после взятия города азербайджанскими войсками. Баку, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в осквернении и уничтожении мусульманских кладбищ и мечетей. В апреле 2021 года МИД Азербайджана заявил, что разрушены более 400 из около трех тысяч культурных памятников на территориях Нагорного Карабаха. 9 февраля МИД Армении и правозащитники потребовали от международного сообщества, в том числе ЮНЕСКО, не допустить актов вандализма в связи с планами Азербайджана изменить идентичность религиозных, исторических и культурных памятников в Нагорном Карабахе.

МИД Азербайджана прокомментировал опубликованное в СМИ видео, на котором, по версии ведомства, видно "разрушение азербайджанских кладбищ радикально настроенными армянами".

"Эти кадры, где над могилами азербайджанцев совершаются акты вандализма, сопровождаемые оскорбительными выражениями, разрушаются грузовиками надгробия, являются еще одним наглядным примером политики уничтожения азербайджанского наследия, проводимой Арменией на протяжении многих лет", - говорится в обнародованном заявлении МИД, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджан документирует "свидетельства об актах вандализма, видеоизображения крупных разрушений и предпринимает соответствующие шаги для истребования от армянской стороны ответа за совершенные деяния и причиненный ущерб", заявило ведомство, призвав международное сообщество к реакции. "Международное сообщество не должно умалчивать о зверствах, совершенных Арменией не только против наследия Азербайджана, но и против наследия человечества", - говорится в заявлении.

Видео, на которое отреагировал МИД, опубликовало 16 октября издание Caliber.Az. На кадрах видно, как грузовик, водитель которого следует указаниям человека за кадром, подъезжает задним ходом поочередно к нескольким надгробиям и разрушает их. На надгробиях, попавших в кадр, видны азербайджанские имена и годы смерти этих людей – 1972 и 1984. Неподалеку виден стоящий внедорожник "УАЗ". После очередного разрушения надгробия человек, дававший указания водителю грузовика, и другие люди за кадром смеются.

"Могилы азербайджанцев, судя по уточненным координатам, расположенные вблизи Ханкенди (армянское название – Степанакерт. – Прим. "Кавказского узла") в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента, уничтожаются армянами", - говорится в публикации издания.

Видео было опубликовано "в соцсети TikTok армянским пользователем", сообщило издание. Когда было записано видео, в публикации не уточняется.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.