17 октября 2022, 06:44

Дорога закрыта в Западной Грузии после камнепада

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Камнепад перекрыл участок автодороги Кутаиси – Ласдили в Западной Грузии, дорожные службы приступили к расчистке. Трасса закрыта для всех машин.

На 94 километре автодороги Кутаиси – Цхалтубо – Цагери – Лентехи – Ласдили (на Западе Грузии) произошел камнепад, после чего участок трассы оказался заблокирован, информировал вечером 16 октября на своем сайте департамент автодорог Грузии.

"Коммунальные службы приступили к расчистке дороги, движение машин по ней запрещено", –  сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 7 апреля из-за проливных дождей оползень сошел на трассу в горном районе Они на севере Грузии, после чего оказалось заблокированы жители села Соргити.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Дорога в пригороде Тбилиси закрыта после оползня", "Жители Грузии смогли покинуть Степанцминду на канатной дороге", "Восстановлена разрушенная наводнением дорога в пригороде Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 октября 2022, 05:44

17 октября 2022, 04:45

17 октября 2022, 03:46

17 октября 2022, 02:47

  • Сайт Центра защиты прав СМИ* заблокирован по требованию сочинских приставов

    Сайт Центра защиты прав СМИ* заблокирован на территории России. По данным организации, сайт недоступен из-за блокировки одной страницы по требованию судебных приставов Сочи от 2020 года. Они потребовали ограничить доступ к материалу об иске директора Кавказского заповедника к журналистке The Insider** из-за статьи о браконьерской рыбалке и охоте VIP-персон.

17 октября 2022, 01:48

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи