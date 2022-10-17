Дорога закрыта в Западной Грузии после камнепада

17 октября 2022, 06:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Камнепад перекрыл участок автодороги Кутаиси – Ласдили в Западной Грузии, дорожные службы приступили к расчистке. Трасса закрыта для всех машин.

На 94 километре автодороги Кутаиси – Цхалтубо – Цагери – Лентехи – Ласдили (на Западе Грузии) произошел камнепад, после чего участок трассы оказался заблокирован, информировал вечером 16 октября на своем сайте департамент автодорог Грузии.

"Коммунальные службы приступили к расчистке дороги, движение машин по ней запрещено", – сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 7 апреля из-за проливных дождей оползень сошел на трассу в горном районе Они на севере Грузии, после чего оказалось заблокированы жители села Соргити.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.