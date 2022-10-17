Ереван, фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD

17 октября 2022, 05:44

Власти Армении предложили выдавать гражданство инвесторам и ученым

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полиция Армении разработала законопроект о предоставлении гражданства иностранцам, которые внесли значительный вклад в экономику страны, науку, образование и культуру.

МВД Армении представило проект решения о предоставлении гражданства иностранцам, который вступит в силу при условии утверждения кабмином. Он опубликован на сайте правовых актов.

В проекте перечислено более 10 оснований для выдачи паспорта гражданина Армении. Его, в частности, могут получить иностранные граждане, которые внесли вклад в экономику Армении, занимались популяризацией армянской культуры и работали в научной сфере, пишет 16 октября "Коммерсант".

Для получения гражданства через вклад в экономику Армении нужно либо инвестировать в местный проект не менее 150 тысяч долларов, либо оформить юридическое лицо в сфере высоких технологий или IT с капитализацией не менее миллиона долларов. Можно также открыть в Армении филиал IT-компании, но ее капитализация должна быть не менее 100 миллионов долларов или же открыть в стране венчурный фонд с капиталом от 80 миллионов долларов.

На получение гражданства могут претендовать ученые, врачи, деятели спорта, культуры и искусства, которые имеют стаж не менее 10 лет, признаны на международном уровне, имеют госнаграды, опыт участия в инновационных проектах и другие заслуги, сообщает "Спутник-Армения".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 октября 2022, 06:44

17 октября 2022, 04:45

17 октября 2022, 03:46

17 октября 2022, 02:47

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    Сайт Центра защиты прав СМИ* заблокирован на территории России. По данным организации, сайт недоступен из-за блокировки одной страницы по требованию судебных приставов Сочи от 2020 года. Они потребовали ограничить доступ к материалу об иске директора Кавказского заповедника к журналистке The Insider** из-за статьи о браконьерской рыбалке и охоте VIP-персон.

17 октября 2022, 01:48

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