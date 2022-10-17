Власти Армении предложили выдавать гражданство инвесторам и ученым

17 октября 2022, 05:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Полиция Армении разработала законопроект о предоставлении гражданства иностранцам, которые внесли значительный вклад в экономику страны, науку, образование и культуру.

МВД Армении представило проект решения о предоставлении гражданства иностранцам, который вступит в силу при условии утверждения кабмином. Он опубликован на сайте правовых актов.

В проекте перечислено более 10 оснований для выдачи паспорта гражданина Армении. Его, в частности, могут получить иностранные граждане, которые внесли вклад в экономику Армении, занимались популяризацией армянской культуры и работали в научной сфере, пишет 16 октября "Коммерсант".

Для получения гражданства через вклад в экономику Армении нужно либо инвестировать в местный проект не менее 150 тысяч долларов, либо оформить юридическое лицо в сфере высоких технологий или IT с капитализацией не менее миллиона долларов. Можно также открыть в Армении филиал IT-компании, но ее капитализация должна быть не менее 100 миллионов долларов или же открыть в стране венчурный фонд с капиталом от 80 миллионов долларов.

На получение гражданства могут претендовать ученые, врачи, деятели спорта, культуры и искусства, которые имеют стаж не менее 10 лет, признаны на международном уровне, имеют госнаграды, опыт участия в инновационных проектах и другие заслуги, сообщает "Спутник-Армения".

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