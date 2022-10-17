Сайт Центра защиты прав СМИ* заблокирован по требованию сочинских приставов

17 октября 2022, 02:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сайт Центра защиты прав СМИ* заблокирован на территории России. По данным организации, сайт недоступен из-за блокировки одной страницы по требованию судебных приставов Сочи от 2020 года ограничить доступ к материалу об иске директора Кавказского заповедника к журналистке The Insider** из-за статьи о браконьерской рыбалке и охоте VIP-персон.

Как писал "Кавказский узел", суд в Сочи 12 февраля 2019 решил, что публикация The Insider** о браконьерской охоте высокопоставленных чиновников порочит честь директора Кавказского заповедника, и постановил удалить статью. Сообщалось, что издание обжаловало решение суда. 17 февраля того же года издание отказалось удалять статью, мотивируя отказ тем, что директор заповедника подал иск из-за приведенных в материалах высказываний бывшей подруги, не оспаривая сведений о браконьерской охоте.

Статья Софьи Русовой опубликована на сайте The Insider** 15 февраля 2018 года в рубрике "Коррупция". Директор Кавказского биосферного заповедника заявил, что публикация затронула его честь и достоинство. Ответчиками по иску директора заповедника стали главный редактор The Insider** Роман Доброхотов, журналистка Софья Русова, бывшая сотрудница заповедника Вилена Воинова, давшая интервью журналистке, и бывшая сотрудница The Insider** Заяна Мочкаева.

Роскомнадзор 16 октября заблокировал доступ к сайту Центра защиты прав СМИ*. Такое решение ведомство приняло по требованию центрального отдела судебных приставов Сочи от мая 2020 года, оно касалось материала об иске директора Кавказского заповедника к журналистке The Insider**, говорится в сообщении в Telegram-канале Центра защиты прав СМИ**.

"Мы получили уведомление от хостинг-провайдера, где говорится о том, доступ ограничен к одной из страниц ресурса. В компании нам рассказали, что сделано это по требованию Роскомнадзора", - пишет Центр.

В сообщении уточняется, что "заблокированный материал называется "Автор The Insider** намерена обжаловать решение суда по иску директора Кавказского заповедника". "Это новость о судебном процессе по иску директора Кавказского заповедника к интернет-изданию The Insider**, его главному редактору Роману Доброхотову и автору Софье Русовой. В спорном тексте рассказывалось о браконьерской охоте и рыбалке для VIP-гостей. В этом судебном процессе юрист Центра защиты прав СМИ* представляла интересы журналистки", - отмечает Центр защиты прав СМИ*.

Публикация, ставшая причиной блокировки, удалена с сайта, представители Центра планируют направить письмо в Роскомнадзор с заявлением о восстановлении доступа к сайту.

По данным на 02.45 мск сегодня, 17 октября сайта Центра защиты прав СМИ* недоступен для просмотра без использования VPN.

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* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** издание включено Минюстом России в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью/