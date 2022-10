Сайт Центра защиты прав СМИ* заблокирован по требованию сочинских приставов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сайт Центра защиты прав СМИ* заблокирован на территории России. По данным организации, сайт недоступен из-за блокировки одной страницы по требованию судебных приставов Сочи от 2020 года ограничить доступ к материалу об иске директора Кавказского заповедника к журналистке The Insider** из-за статьи о браконьерской рыбалке и охоте VIP-персон.

Как писал "Кавказский узел", суд в Сочи 12 февраля 2019 решил, что публикация The Insider** о браконьерской охоте высокопоставленных чиновников порочит честь директора Кавказского заповедника, и постановил удалить статью. Сообщалось, что издание обжаловало решение суда. 17 февраля того же года издание отказалось удалять статью, мотивируя отказ тем, что директор заповедника подал иск из-за приведенных в материалах высказываний бывшей подруги, не оспаривая сведений о браконьерской охоте.

Статья Софьи Русовой опубликована на сайте The Insider** 15 февраля 2018 года в рубрике "Коррупция". Директор Кавказского биосферного заповедника заявил, что публикация затронула его честь и достоинство. Ответчиками по иску директора заповедника стали главный редактор The Insider** Роман Доброхотов, журналистка Софья Русова, бывшая сотрудница заповедника Вилена Воинова, давшая интервью журналистке, и бывшая сотрудница The Insider** Заяна Мочкаева.