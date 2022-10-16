Сельчане в Нагорном Карабахе призвали наладить подачу им воды

16 октября 2022, 22:17

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Вода в дома жителей общины Нор Казанчи в Нагорном Карабахе поступает лишь на несколько часов раз в три дня, сообщил глава общины. Жители общины призвали поскорее решить проблему с водоснабжением.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года главы сел Нор Казанчи и Цахкашат рассказали, что в этих общинах не решены вопросы водоснабжения, ремонта пострадавших в ходе осенней войны домов, а в приграничном селе Нор Казанчи остро стоит проблема безопасности при работах в поле.

На 9 октября были назначены выборы главы общины Цмакаог Мартакертского района и в Совет старейшин в общинах Ванк, Мохратаг и Нор Казанчи Мартакертского района и Херхан Мартунинского района. В голосовании в пяти общинах Нагорного Карабаха приняли участие 698 избирателей или 41,72 процента от общего числа избирателей, сообщила пресс-служба Центризбиркома Нагорного Карабаха. В общине Нор Казанчи Мартакертского района год назад прошли выборы главы общины, а в этом году в Совет старейшин. По данным ЦИК Нагорного Карабаха, в голосовании на выборах в общине Нор Казанчи приняли участие более 54 процента избирателей, а в Совет старейшин избраны четыре из четырех кандидатов.

Новоизбранный член Совета старейшин Нор Казанчи Гоар Айрапетян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что «вместе с главой общины совет принимает решения или же может заморозить решение главы общины, если оно не способствует развитию села». За прошедший год в селе обустроена главная дорога, ведущая с центральной трассы в общину, но она еще не заасфальтирована, а вопрос водоснабжения еще не решен, сказала она.

«Сейчас, как и после войны 2020 года, людей беспокоит вопрос безопасности. Хотя в течение этого года, в Нор Казанчи инцидентов на линии соприкосновения, связанных с мирными жителями, не наблюдалось. Однако напряженная ситуация и боевые действия в других приграничных общинах нас сильно беспокоят», - сказала Айрапетян.

Она добавила, что "из села за прошедший год никто не уехал". "Возможно, людей успокаивает присутствие российской военной базы на территории общины", - сказала она.

Глава общины Нор Казанчи Руслан Арустамян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в 2022 году в селе появились три новые молодые семьи и родились трое детей. В общине проживают более 45 семей и две семьи вынужденных переселенцев, которые занимаются сельским хозяйством. Он отметил, что в общине есть электричество, сотовая и интернет-связь, школа.

Арустамян отметил, что в правительство была предоставлена программа для развития села, которая включала решение проблем с дорогой, водопроводом, детским садом, а также развитие свиноводства и садоводства. Дорога от центральной трассы в село отремонтирована, запланировано ее асфальтирование, также планируется в течение месяца начать обустройство дороги от села до сельского кладбища, пояснил он.

Водоснабжение, по его словам, остается по-прежнему проблемой для жителей – в дома вода поступает пару часов раз в три дня. «Чтобы как-то смягчить проблему перебоев с водой, в селе установлены несколько емкостей (чанов) с большой вместительностью. В летний сезон люди пользуются накопленной в чане водой, и не сильно чувствуют ее дефицит. Есть план обеспечить Нор Казанчи водой, подсоединив трубы села к водопроводу, построенному ООО «Бейс Металс». Но когда это будет сделано, точных сроков нет", - сказал глава общины.

Подана заявка в правительство для строительства дошкольного учреждения, так как в общине до 20 детей, которым нужен детский садик, сказал Арустамян. Он отметил, что также в правительство подана заявка о развитии в селе развивать садоводства, свиноводства и тепличного хозяйства.

«Так как линия соприкосновения находится близко от села, мы не можем держать домашний скот. В этом году домашний скот не переходил на территорию, подконтрольную Азербайджану , так как их просто нет. Если до войны крупный и мелкий домашний скот насчитывался более четыреста голов, то теперь и 40 нет. Все из-за того, что животные могут забрести на сторону Азербайджана, а вернуть их невозможно», - рассказал глава общины.

Арустамян добавил, что сейчас правительство рассматривает возможность внести село в госпрограмму по развитию свиноводства и садоводства, а недавно жителям села было предоставлено до двадцати теплиц.

Кроме того, «в конце лета и начале осени удалось собрать весь урожай на полях, так как при работах присутствовали российские миротворцы, и обстрелов с азербайджанской стороны по рабочим на полях и сельскохозяйственной технике не было», рассказал он.

Последние девять месяцев можно назвать спокойными, так как обстрелов с азербайджанской стороны не наблюдалось, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Нор Казанчи Самвел Айрапетян.

«Но все же все процессы, которые происходят вокруг Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), сильно беспокоят людей. Мы хотим знать, что нам ожидать, будем ли жить на своей родной земле и в своих домах», - сказал она.

Айрапетян отметил, что все выборы в их селе проходили с большой явкой, но на этот раз наблюдалась пассивность. «Чуть больше половины людей пришли голосовать. Это потому, что людей волнует безопасность. Потому и выборы воспринимаются как нечто не важное», - сказал он.

Пенсионерка Айраян Михрану считает, что вопрос водоснабжения должен решаться незамедлительно. «Хорошо, что дороги ремонтируют. Но я считаю, что приграничные села должны быть в центре внимания правительства, потому что если нет гарантий безопасности, то хотя бы решение социальных вопросов не должно затягиваться», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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