Оппозиционер Мурад Папазян оспорил запрет на въезд в Армению

16 октября 2022, 21:19

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Член бюро Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" и сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции Мурад Папазян потребовал исключить его из баз данных персон нон-грата в Армении.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля власти Армении запретили въезд Мураду Папазяну, депортировав его обратно во Францию. Папазян заявил, что его не впустили в страну по личному указанию премьер-министра Никола Пашиняна. 3 августа оппозиция на акции в Ереване заявила, что правительство Никола Пашиняна лоббирует интересы Турции и Азербайджана, которые требуют изолировать диаспору в принятии решений.

Мурад Папазян подал иск в Административный суд Армении, в котором потребовал обязать Службы национальной безопасности страны исключить его из баз данных иностранцев, считающихся персонами нон-грата в Армении, об этом со ссылкой на АРФ "Дашнакцутюн" сообщили сегодня "Новости Армения".

Иск Мурада Папазяна принят к рассмотрению судом, указано в сообщении.

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