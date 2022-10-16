Махачкалинцы потребовали решить проблему с подтоплениями улиц

16 октября 2022, 17:32

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Из-за дождей в Махачкале подтоплены несколько улиц и происходят локальные сбои электроснабжения, сообщила администрация города. Ситуация повторяется регулярно, а городские власти не решают эту проблему, заявили горожане в Telegram.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября 2021 года из-за сильных ливней улицы Махачкалы оказались подтоплены. Местные власти заявили, что это произошло из-за проблем с ливневой канализацией. Мэр Салман Дадаев тогда пообещал построить новые канализационные сети в центре и отдаленных микрорайонах города.

Жители Махачкалы еще в июле 2021 года посоветовали городским властям решить проблему неработающей ливневой канализации, не дожидаясь новых осадков. Мэрия отчиталась, что очистка и восстановление ливневок проводились в 2020 году и весной 2021 года.

Городские службы устраняют последствия дождей, после которых в Махачкале подтоплены несколько улиц, сообщила сегодня пресс-служба администрации города.

"По всем поступившим сигналам о подтоплении выехали и работают аварийные бригады. Также бригады работают на проблемных локациях - улицах Бейбулатова, Каммаева", - цитирует сообщение мэрии ТАСС.

Администрация города отметила, что для устранения последствий на дорогах задействовано 16 бригад и специализированная техника. Также в городе наблюдаются локальные сбои электроснабжения, однако крупных отключений объектов не зафиксировано, пишет агентство.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале слабый дождь при температуре воздуха +15 градусов, скорость ветра 6 метров в секунду. В ночь на 17 октября дождь усилится, температура воздуха останется прежней, а скорость ветра снизится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

В Telegram-канале "Дагестанские известия", на который подписаны 23,2 тысячи пользователей, сегодня опубликовано видео, снятое Мурадом Магомедовым на городской улице.

На кадрах видно, что легковые машины и микроавтобусы едут в потоках воды, которая достигает нижней части кузова некоторых автомобилей. "В Редуктором посёлке Махачкалы потоп. Ливневки не справляются с количеством осадков", - говорится в публикации.

К 17.37 мск под публикацией размещено 32 комментария. Их авторы указали, что городские власти уже долгое время не решают эту проблему. "Все как всегда, ничего нового", - констатировала, в частности, Kamila. "А когда ливневки справлялись? Стоит среднему количеству осадков 15 минут пойти, так Махачкала сразу в Венецию превращается, не говоря уже о таком количестве осадков", - написал другой пользователь. "Как будто это в первый раз, каждый год одно и то же", - согласился А М.

"Как обычно. Может хоть Дадаев решит эту проблему", - указал ЦАШ. "Годами плевали на инженерную инфраструктуру города, главная задача была «купи-продай» . Вот и результат. За канализацию города уж точно не Кремль отвечает", - упрекнул чиновников Victory.

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