Травмирование ребенка на площадке в Краснодаре стало предметом следственной проверки

16 октября 2022, 14:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ребенок получил травмы и госпитализирован после падения с карусели на детской площадке в Краснодаре, следователи отчитались о проверке. Безопасность карусели вызывала сомнения, указали местные жители.

Следователи в Краснодаре начали доследственную проверку сведений о том, что ребенок получил травмы при катании на карусели во дворе одного из жилых комплексов, сообщила пресс-служба краевого управления СКР.

"Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки также будет установлено, были ли соблюдены требования безопасности при установке и эксплуатации карусели. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении, размещенном 15 октября на сайте ведомства.

Инцидент произошел 14 октября в ЖК «Перспектива» на улице Героев-Разведчиков, сообщило 15 октября 93.ru. По данным издания, мальчика раскрутили на карусели с помощью мотора и колеса электросамоката. Из-за большой скорости ребенка выбросило наружу, он получил травмы и был госпитализирован.

Видеозапись инцидента, сделанная камерой уличного наблюдения, опубликована 15 октября в Telegram-канале "ЖК Перспектива Краснодар", который позиционируется как "группа соседей". "Ребенка увезли на скорой. Какие травмы он получил, не знаем", - говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что карусель вращается с большой скоростью, ребенок внутри держится руками за ее ось, а стоящие рядом дети наблюдают за этим. В какой-то момент ребенок отпускает ось и оказывается между прутьями конструкции на краю платформы, которая продолжает вращаться. Карусель останавливают взрослые, оказавшиеся поблизости.

К 14.40 мск 16 октября под публикацией размещено 39 комментариев. Авторы некоторых из них указали, что безопасность карусели ранее вызывала сомнения. "В таком состоянии данная карусель уже давно. И ЖК никакого дела до ремонта нет", - написала, в частности, Viktoriya Masold.

"Когда уже снимут эту [конструкцию] с площадки для детей, это уже не смешно, то же самое, что качели-весы, которая ещё и крутится, как чумовая", - написала Женя Слепцова. "У нас на соседней площадке тоже качель подобная по опасности была, ее убрали!" – сообщила Жанна.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.