Волгоградцы пытаются спасти остатки уникального научного фонда

16 октября 2022, 10:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вывоз архивов Волгоградского центра научно-технической информации встревожил активистов. После продажи здания архивы вывозят на пункт сбора макулатуры, под угрозой уничтожения оказались уникальные книги и кинодокументы, утверждают жители города.

Призывы помочь спасти архив распространились в соцсетях. Активисты обратили внимание, что груженые книгами и кинопленкой «КАМАЗы» стали вывозить фонд библиотеки в неизвестном направлении после того, как помещение библиотеки выкупила московская фирма.

15 октября неравнодушные горожане пришли к зданию фонда и помогли собрать часть книг и кинодокументов, которые готовились к вывозу. Активисты уже нашли сухой ангар, куда можно на первое время перевезти книги и кинофонд. Речь идет о 150-200 тысяч книг, а также об огромных объемах кинопленки. Часть книг готова приютить Волгоградская библиотека имени Горького, пишет 16 октября издание "Высота 102".

"Мы проследили путь одного грузовика и узнали, что книги, сваленные в мешки из-под сахара, вывозятся в пункт приема макулатуры... Для начала надо хотя бы остановить этот процесс. Мы уже организовали сбор средств для аренды транспорта, для закупки скотча и других необходимых предметов, которые понадобятся при перевозке. Но все-таки надеемся, что и власти подключатся к этому важному делу", - привело издание слова одного из активистов.

Активисты решили пока организовать дежурство около центра, чтобы в выходные дни оставшиеся книги не вывезли, пишет издание "Город героев".

Комментариев представителей фирмы, выкупившей здание, а также администрации Волгоградского центра научно-технической информации в связи с заявлениями активистов пока не поступало.

"Кавказский узел" также сообщал, что жители Волгограда ранее неоднократно обращали внимание на недостаточную, по их мнению, охрану памятников архитектуры. Так еще в 2015 году активисты потребовали провести инвентаризацию этих объектов, а также создать общественный орган по контролю за памятниками архитектуры. В марте 2020 года волгоградцы возмутились ветхим состоянием памятников войны. Летом текущего года активисты потребовали сохранить исторические гранитные бордюры в городе.

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