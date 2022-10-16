Уроженец Астрахани приговорен к девяти годам колонии за дезертирство

16 октября 2022, 09:41

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Южный окружной военный суд утвердил приговор астраханцу Заяну Настаеву, обвиненному в дезертирстве. Он сбежал со срочной службы в 2006 году и все эти годы скрывался от правоохранительных органов.

Заян Настаев был призван на службу в ноябре 2004 года, а в марте 2006 года самовольно оставил войсковую часть.

Как следует из приговора, он после побега из воинской части проживал в разных регионах страны, сообщают "Астраханские новости" 15 октября.

В декабре 2021 года его задержали сотрудники дорожной полиции. В ходе суда Настаев признал вину, но счел вынесенный астраханским гарнизонным военным судом приговор – девять лет колонии строгого режима – слишком суровым. В апелляционной жалобе адвокат осужденного указал, что с 2006 года Настаев ни разу не привлекался к уголовной или административной ответственности и "своим поведением… доказал, что не представляет для общества никакой опасности". Однако Южный окружной военный суд отклонил апелляцию, информирует издание "Кавказ.Реалии"*.

"Кавказский узел" также сообщал, что 21 июля управление полиции по СКФО заявило об аресте по подозрению в финансировании терроризма и хранении оружия, гранат и наркотиков арестованы четырех жителей Астраханской области.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.