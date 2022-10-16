Житель Калмыкии осужден за нападение на главу района

16 октября 2022, 04:47

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К двум годам колонии приговорен житель Калмыкии, который в январе напал с ножом на главу Кетченеровского района.

Как писал "Кавказский узел", житель Калмыкии 8 января напал с ножом на главу Кетченеровского района. Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Канукова в Элисте. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. 12 января он был отправлен под арест.

Элистинский городской суд вынес приговор по делу 36-летнего уроженца Кетченеровского района, который в январе напал на главы района. Мужчина признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, и угроза применения насилия в отношении представителя власти и его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщает 15 октября "Калмыкия-онлайн".

Подсудимый признал свою вину и принес извинения потерпевшему. С учетом всех смягчающих обстоятельства суд приговорил его к лишению свободы сроком два года с испытательным сроком также в два года, пишет elista.org.

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