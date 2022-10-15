Пользователи чеченских пабликов пожаловались на холод в квартирах

15 октября 2022, 21:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти Грозного пообещали запустить отопительный сезон в городе с 17 октября. Пользователи Instagram* в ответ пожаловались на холод в квартирах.

Мэрия Грозного отчиталась, что отопительный сезон в городе стартует 17 октября. "Коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. Не исключено, что некоторые дома придется переподключать в связи с протечкой батарей или воздушными пробками в системе отопления, которые образуются вследствие возможного падения давления в трубах. В этом случае горожанам необходимо обращаться в управляющие компании или ТСЖ", - говорится в сообщении на сайте мэрии Грозного от 14 октября.

Это сообщение перепостили ряд чеченских изданий в своих соцсетях. В Instagram*-паблике ЧГТРК "Грозный", на который подписаны 997 тысяч человек, это сообщение набрало к 20.50 мск 314 отметок "нравится" и 17 комментариев.

Большинство авторов комментариев на русском языке пожаловались на холод в квартирах. "В квартирах очень холодно. Почему чуть раньше нельзя включить? Раньше 15 октября включали, но могли и раньше включить из-за холода. А сейчас что? Почему отдалили число с подключением тепла?" - поинтересовалась lika8551. "Я так ждала это 15-е число, теперь ещё два дня ждать", - расстроенно отметила talema_42_82_.

Ряд пользователей отметили, что несмотря на запуск отопления с 17 октября, оплату за него уже берут. "Дети мерзнут, это никого не волнует? Оплата на коммунальные зато с 1-го числа", - написал пользователь neadekvat_94. "Хотя оплату берут как за целый месяц", - поддержал комментатор zoloto999__.

О холоде в квартирах рассказали и подписчики Instagram*- паблика "Грозный-информ", на который подписаны 885 тысяч человек. Запись об отопительном сезоне в Чечне набрала к 20.50 мск 89 отметок "нравится" и 12 комментариев. "В панельных домах очень холодно", - указала eskazoya. " Очень холодно у нас", - поддержал пользователь с ником otdih_dlya_musulman.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Чечни заявили о низкой температуре в детских садах.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Грозном сегодня облачно, температура воздуха +16 градусов, скорость ветра - 4 метра в секунду. В ночь на 16 октября ожидается также облачная погода без осадков, температура воздуха понизится до +14 градусов, ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.