Выставка "Папины письма" в Тбилиси напомнила об опасности политрепрессий

15 октября 2022, 14:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На открывшейся в Тбилиси выставке "Папины письма" представлены письма и рисунки жертв сталинских репрессий, которые они отправляли своим детям из мест заключения. Организаторы выставки предостерегли политиков от использования репрессий в качестве инструмента борьбы за власть.

Выставка "Папины письма" проходит с 7 по 21 октября в выставочном пространстве Гёте-института в Тбилиси. "Папины письма" раскрывает тему родительской любви и связности поколений. Это собрание писем и рукотворных подарков, которые репрессированные родители создавали в тюрьмах и лагерях, чтобы передать своим детям, оставшимся на воле, сообщил на своем сайте "Международный Мемориал"*.

Выставка рассказывает о том, как оторванные от семьи родители через письма и рисунки пытались поддерживать связь с детьми, воспитывать их, передавать свою любовь и заботу. На экспозиции представлены письма арестованных в 1930-40-е годы заключенных из разных лагерей ГУЛАГа.

Выставка впервые открылась в "Международном Мемориале"* в сентябре 2013 года. В 2015 году по материалам архивных исследований сотрудников "Мемориала"* была издана книга "Папины письма", представляющая более подробный рассказ о судьбах героев выставки.

Актуальность выставки доказывает возрождение культа Сталина

Выставка "Папины письма", изначально организованная "Лабораторией исследования советского прошлого" и Международным обществом "Мемориал"*, дополнена материалами из архива "Совлаба". В совокупности на выставке представлены письма и рукотворные подарки 11 человек, трое из которых – уроженцы Грузии, все они разных национальностей и имели разные профессии.

Руководитель "Совлаба" Ираклий Хвадагиани отметил, что пока не принято решение - будет ли выставка (с грузинскими экспонатами) демонстрироваться в других странах, поскольку она представлена на грузинском и английском языках.

"На выставке представлена переписка между отцами и детьми – письма, рисунки, комиксы, которые создавали репрессированные и отправляли домой. Также представлены официальные документы из НКВД и других структур. Представленные письма – копии, их создал художник и выполнены они почти как оригиналы", – рассказал Хвадагиани корреспонденту "Кавказского узла".

Открытие выставки посетило более 150 человек. Посетители разного возраста, было и много молодежи заинтересовавшейся материалами советских времен. Сама же выставка имеет цель ознакомить людей с периодом советского тоталитаризма.

"Сталин – один из главных архитекторов этого режима монстров, который до сих пор жив. Этот режим имеет последствия и в настоящее время происходит попытка его реанимации, несмотря на то, что все считали, что с ним была покончено в 1991 году. Весь этот подход для того, чтобы показать масштаб предупреждения режима и изменение личности человека, и всей системы, построенной на насилии, и как это влияет на реальную жизнь", – сказал Хвадагиани.

Многие жители Грузии не осведомлены о масштабах сталинских репрессий и гордятся Сталиным как земляком, занимавшим высший пост в Советском Союзе, рассказали в августе 2020 года историки. Часть опрошенных "Кавказским узлом" жителей Грузии подтвердили свои симпатии к личности Сталина.

Он уточнил, что изначально планировалось провести выставку в 2019 году, но сроки пришлось перенести из-за пандемии и закрытия "Международного Мемориала"*.

Историк "Совлаба" Георгий Канделаки подчеркнул, что на выставке представлены документы одного из членов учредительного собрания Грузии, избранного в 1919 году – Павла Цулая. Из общего количества представителей собрания – 130 человек, 51 – расстреляли, а 37 попали в ссылку и у "населения уже стерта память о них".

В Грузии при действующей власти – правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" было установлено 11 памятников Сталину. Причем они устанавливались в разное время и без широкой огласки, а эта тенденция отразилась при соцопросах, когда больше половины граждан страны высказались, что грузины должны гордиться Сталиным, добавил Канделаки.

Он добавил, что Грузия не должна нести ответственность за действия Сталина. "Никто не говорит, что Польша несет ответственность за действия Феликса Дзержинского. Очень важно нейтрализовать пропаганду, причиняющую урон", – сказал Канделаки корреспонденту "Кавказского узла".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.