21 октября 2022, 06:30

Активист арестован в Сочи за демонстрацию нацистской символики

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Сочи суд арестовал зоозащитника Антона Беличенко на пять суток по статье о демонстрации нацистской символики.

Решение об аресте принял Центральный районный суд Сочи 20 октября.  

Сам Беличенко был задержан днем ранее, 19 октября в Сочи, информирует "ОВД-инфо"*. При задержании силовики вменили ему статью о демонстрации нацистской атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП) и «обещали 30 суток», со ссылкой на знакомого зоозащитника сообщило издание. 

Знакомые задержанного отметили, что, со слов силовиков, протокол на Беличенко составили из-за некой «экстремистской татуировки». «Свастик не набивал, значок „Умного голосования“ тоже», - добавили они.

Комментариев сотрудников полиции в связи с информацией о задержании и административном деле в отношении зоозащитника пока не поступало. 

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жительница Калмыкии оштрафована за дискредитацию военных", "В отношении Мелиховой составлен третий протокол о дискредитации российской армии", "Пацифистское высказывание обернулось для ингушского имама вызовом в военкомат".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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