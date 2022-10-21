Активист арестован в Сочи за демонстрацию нацистской символики

21 октября 2022, 06:30

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В Сочи суд арестовал зоозащитника Антона Беличенко на пять суток по статье о демонстрации нацистской символики.

Решение об аресте принял Центральный районный суд Сочи 20 октября.

Сам Беличенко был задержан днем ранее, 19 октября в Сочи, информирует "ОВД-инфо"*. При задержании силовики вменили ему статью о демонстрации нацистской атрибутики или символики (ст. 20.3 КоАП) и «обещали 30 суток», со ссылкой на знакомого зоозащитника сообщило издание.

Знакомые задержанного отметили, что, со слов силовиков, протокол на Беличенко составили из-за некой «экстремистской татуировки». «Свастик не набивал, значок „Умного голосования“ тоже», - добавили они.

Комментариев сотрудников полиции в связи с информацией о задержании и административном деле в отношении зоозащитника пока не поступало.

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