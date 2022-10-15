Решение ростовского суда о продлении ареста фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир"* оставлено в силе

15 октября 2022, 04:26

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Апелляционный суд в Москве оставил в силе решение Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону о продлении ареста до 20 декабря пятерым фигурантам дела "второй симферопольской группы" "Хизб ут-Тахрир"*.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября военный суд в Ростове-на-Дону продлил до 20 декабря срок содержания под стражей для пятерых крымско-татарских активистов Сервета Газиева, Джемиля Гафарова, Алима Каримова, Сейрана Муртаза и Эрфана Османова, которые являются фигурантами дела "второй симферопольской группы" "Хизб ут-Тахрир"*.

Апелляционный военный суд в Москве оставил в силе решение ростовского военного суда о продлении ареста пятерым фигурантам дела о второй симферопольской группе "Хизб ут-Тахрир"*, пишет 14 октября "Крымская солидарность".

Адвокаты подсудимых заявили, что "суд вообще не учитывает иные меры пресечения, кроме содержания под стражей". "Домашний арест - это тоже не свобода. Но подзащитные при этом не будут находиться в невыносимых условиях в СИЗО. Дома они будут проводить время с семьей, воспитывать своих детей, являться на судебные заседания", - прокомментировала защита.

Подсудимые, решение по делу которых принималось по видеоконференцсвязи, заявили о нарушениях своих прав и пожаловались на плохие условия в СИЗО.

Крымско-татарские активисты обвиняются в организации деятельности террористической организации (часть 1 статьи 205.5 УК, максимальное наказание - пожизненное лишения свободы), участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК, максимальное наказание - 20 лет лишения свободы), а также в приготовлении к насильственному захвату власти (часть 1 статьи 30 и статья 278 УК, максимальное наказание - 10 лет лишения свободы). "Согласно материалам дела, обвиняемые не имели оружия, взрывчатки, боеприпасов, не планировали совершать террористический акт и не призывали других к осуществлению террористических действий", - отметило издание.

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* "Хизб ут-Тахрир" – организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.