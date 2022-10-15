Сокращено число коек для зараженных COVID-19 на Ставрополье

15 октября 2022, 02:28

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В связи со снижением заболеваемости в больницах Ставрополья осталось порядка 350 коек для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа на Старополье стали разворачивать ковидные койки - к 6 августа их добавили 50. 19 августа губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что число коек для пациентов с коронавирусом увеличилось до 470, примерно 10 процентов из них свободны. 8 сентября Минздрав края сообщил, что ежедневно в Ставропольском крае регистрируется более 700 случаев заражения коронавирусом, более 730 пациентов лечатся в больницах.

Число коек для пациентов с COVID-19 власти Ставрополья стали сокращать в апреле 2021 года. В "ковидном" фонде оставалось тогда почти 1,8 тысячи коек, и четверть из них была свободна. Но в октябре 2021 года Ставрополье вошло в топ регионов с максимальной занятостью ковидных коек. В конце мая в больницах Ставрополья оставалось чуть более 350 коек для пациентов с коронавирусом.

В больницах Ставрополья из-за снижения заболеваемости коронавирусом сокращено число коек в "красных зонах", сообщил 14 октября губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Если ранее число коек доходило до 825, то "в настоящее время их (осталось) немногим более 350", отметил он. По словам губернатора, свободной остается каждая четвертая койка.

В медучреждениях койки, задействованные для лечения пневмонии и коронавируса, свободны на 25%. Из общего числа реанимационных коек, оснащенных аппаратами ИВЛ, не задействованы 83%, сообщил со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом Старополья "Интерфакс".

В тяжелом состоянии находятся семь зараженных, один из них подключен к ИВЛ, в состоянии средней степени тяжести остаются 66 человека, отмечается в сообщении.

По данным оперштаба, за сутки с 13 на 14 октября коронавирусом заразился 251 человек. Всего с начала пандемии с Ставропольском крае выявили 239,9 тысяч случаев коронавируса, умерли 7,1 тысячи пациентов.

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