15 октября 2022, 02:28
Сокращено число коек для зараженных COVID-19 на Ставрополье
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
В связи со снижением заболеваемости в больницах Ставрополья осталось порядка 350 коек для пациентов с коронавирусом, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Как писал "Кавказский узел", в начале августа на Старополье стали разворачивать ковидные койки - к 6 августа их добавили 50. 19 августа губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что число коек для пациентов с коронавирусом увеличилось до 470, примерно 10 процентов из них свободны. 8 сентября Минздрав края сообщил, что ежедневно в Ставропольском крае регистрируется более 700 случаев заражения коронавирусом, более 730 пациентов лечатся в больницах.
Число коек для пациентов с COVID-19 власти Ставрополья стали сокращать в апреле 2021 года. В "ковидном" фонде оставалось тогда почти 1,8 тысячи коек, и четверть из них была свободна. Но в октябре 2021 года Ставрополье вошло в топ регионов с максимальной занятостью ковидных коек. В конце мая в больницах Ставрополья оставалось чуть более 350 коек для пациентов с коронавирусом.
В больницах Ставрополья из-за снижения заболеваемости коронавирусом сокращено число коек в "красных зонах", сообщил 14 октября губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Если ранее число коек доходило до 825, то "в настоящее время их (осталось) немногим более 350", отметил он. По словам губернатора, свободной остается каждая четвертая койка.
В медучреждениях койки, задействованные для лечения пневмонии и коронавируса, свободны на 25%. Из общего числа реанимационных коек, оснащенных аппаратами ИВЛ, не задействованы 83%, сообщил со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом Старополья "Интерфакс".
В тяжелом состоянии находятся семь зараженных, один из них подключен к ИВЛ, в состоянии средней степени тяжести остаются 66 человека, отмечается в сообщении.
По данным оперштаба, за сутки с 13 на 14 октября коронавирусом заразился 251 человек. Всего с начала пандемии с Ставропольском крае выявили 239,9 тысяч случаев коронавируса, умерли 7,1 тысячи пациентов.
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Автор: "Кавказский узел"