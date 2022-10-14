Участие в СВО граждан Азербайджана грозит им преследованием на Родине

14 октября 2022, 23:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджанцы, имеющие гражданства своей страны и российское, могут быть мобилизованы в России и отправлены в зону спецоперации, но при этом в Азербайджане их ждет уголовное преследование, указали бакинский адвокат Газанфар Рзаев и глава общественного совета при госслужбе миграции Азер Аллахверанов.

Как писал "Кавказский узел", после объявления в России частичной мобилизации оттуда в Азербайджан въехали более 10 тысяч человек, подсчитали в азербайджанской госслужбе миграции. Релоканты в Баку рассказали, что покинули Россию из опасений быть мобилизованными.

Люди, имеющие одновременно гражданство России и Азербайджана, которые находятся в России, окажутся в непростой ситуации, если их мобилизуют, считает бакинский адвокат Газанфар Рзаев.

Они отслужат в России, а, вернувшись в Азербайджан, будут осуждены за незаконную службу в чужих вооружённых силах, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Рзаев отметил, что "законодательство Азербайджана запрещает гражданам не только воевать, но даже принимать участие в учениях в составе зарубежных военных организаций и армий".

Он посоветовал живущим в России азербайджанцам с гражданством Азербайджана отказаться от российского гражданства и вернуться на Родину, либо, чтобы не попасть под суд в Азербайджане, отказаться от гражданства страны.

"Но если эти люди уезжали в России, показав российский паспорт, то в базе данных они остались въехавшими россиянами. Российские пограничники выявят их, даже если они [затем] предъявят паспорт гражданина Азербайджана", - сказал он.

Чтобы не попасть в правовые тиски, эти люди могут уклониться от получения мобилизационной повестки, но в таком случае они будут объявлены дезертирами, согласно законам России, добавил адвокат.

Рзаев посоветовал гражданам Азербайджана, которые получили повестки в связи с наличием российского гражданства, обращаться за советом в посольство страны в Москве.

Председатель общественного совета при Государственной миграционной службе (ГМС) Азер Аллахверанов посетовал на коллизию в уголовном законодательстве Азербайджана. По его словам, гражданин России, имеющий учетную запись в российском военкомате, может быть призван в российскую армию. Но, имея паспорт Азербайджана, он нарушает закон этой страны, отметил Аллахверанов.

Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что знает много случаев, когда в Баку судили азербайджанцев, служивших в террористических организациях на Ближнем Востоке. При этом ему не известны прецеденты, чтобы в Баку были осуждены служившие в российских вооруженных силах азербайджанцы, рассказал Аллахверанов.

"Имеется правовая коллизия [...]. После объявления в России частичной мобилизации азербайджанские юристы должны внести ясность", - сказал он.

Он считает, что азербайджанцы в России, призванные законно по учетной записи в военкомате, не нарушают закон Азербайджана, так как граждане России обязаны выполнять требования российских военкоматов. "Но надо учитывать, что большинство живущих в России азербайджанцев отслужили срочную службу на Родине. Значит, в российских военкоматах они не стоят на учете и поэтому призваны не могут", - сказал Аллахверанов.

Председатель общественного совета рассказал, что первые россияне, которые уехали после объявления в стране мобилизации, прибыли в Баку 22-23 сентября. "Спустя 15 дней (или в течение этого срока) они должны обратиться в Госслужбу миграции, чтобы узаконить свое пребывание. Значит, первые прибывшие обратились в службу в первой декаде октября. Но статистические данные по октябрю будут известны по истечении месяца", - сказал он.

Аллахверанов утверждает, что в октябре самолеты из России продолжают прибывать полными, за сутки это примерно тысяча пассажиров. За три-пять дней до вылета билетов из России в Азербайджан нет, сказал он. При этом Аллахверанов считает, что число стремящихся уехать из России будет уменьшаться.

Уехавшие из России уроженцы Азербайджана ждут прекращения спецоперации

Родители Гусейна, приехавшего в Баку из Воронежа, сказали корреспонденту "Кавказского узла", что сын улетел в Турцию и намерен там остаться, отказавшись от гражданства России.

25-летний Гусейн ранее рассказал, что не получал повестку, но решил улететь из страны в первые дни мобилизации. По его словам, в Баку он живет у ближайших родственников, надеется переждать "тяжелое время".

34-летний уроженец Азербайджана, владелец ресторана в Санкт-Петербурге, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что остается в Баку, живет в доме родителей и ждет прекращения спецоперации, чтобы вернуться в свой ресторан. Он опасается, что "в России будут новые мобилизации". "Положение ухудшается. Надежд на возвращение в Россию и безопасное там проживание с каждым днем все меньше", - сказал он.

Ранее ресторатор из Санкт-Петербурга свой приезд в Баку он объяснил ухудшением в России экономического положения в результате специальной военной операции на Украине. Он предположил, что мобилизация впоследствии ждет и тех, кто не служил в армии.

Супруга уроженца Азербайджана Садыга, имеющего гражданство в России и прибывшего на Родину после объявления мобилизации, рассказала, что они с мужем что рады благополучному прилету в Баку, они отдали последние деньги, которые муж с трудом зарабатывал в Новосибирске.

Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что поселилась с мужем в доме ее родителей, условия не стесненные, двое детей ходят в ближайшую школу в поселке Сарай Апшеронского района.

А 28-летний студент одного из частных московских вузов, приехавший в Баку, сказал, что планирует продолжить образование в другой стране. "Боюсь, что вернусь в Москву и попаду под мобилизацию, или уголовное наказание (назначат) за уклонение от призыва", - отметил он.

Студент рассказал, что у него два гражданства - российское и азербайджанское. "Наличие азербайджанского паспорта может привести на скамью подсудимых в Баку, если меня отправят на Украину. Тем не менее, отказываться от гражданства Азербайджана не собираюсь", - пояснил он.

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