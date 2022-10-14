Суд пересмотрел приговор силовику Долгиеву по делу о митинге в Магасе

14 октября 2022, 13:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пятигорский горсуд вынес новый приговор ингушскому полицейскому Магомеду Долгиеву, назначив ему меньший условный срок. При этом судья добавил в приговор мотив политической вражды к властям республики, сообщили сегодня правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 19 ноября 2021 года Пятигорский горсуд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно 46-летнего бывшего сотрудника батальона ППС Магомеда Долгиева, признав его виновным в неисполнении приказа во время митинга в Магасе. 24 февраля Ставропольский краевой суд отменил приговор Долгиеву и вернул дело на пересмотр по жалобе гособвинителя, который счел приговор мягким.

Магомед Долгиев был одним из 15 сотрудников батальона ингушского ППС, которые отказались разгонять протестующих. Тринадцать из них были обвинены в неисполнении приказа. Дело Долгиева было выделено в отдельное производство, а дело ещё 12 полицейских направлено в Железноводский горсуд. Все они 30 августа были приговорены к 1,5 года лишения свободы условно, при этом судья добавил в приговор мотив политической вражды или ненависти к органам республиканской власти.

Пятигорский горсуд вынес новый приговор Магомеду Долгиеву, назначив ему меньшее наказание – один год лишения свободы условно. Но в этот раз в приговоре указано, что бывший полицейский разделял взгляды протестующих и испытывал «чувства политической вражды» к властям Ингушетии, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0".

Второе судебное разбирательство началось в апреле, гособвинение настаивало, что Долгиев разделял политические требования и взгляды участников митинга, а также испытывал «чувства политической вражды» к властям республики, говорится в публикации правозащитного центра.

3 (третьего) октября суд признал Долгиева виновным в неисполнении приказа, говорится в сегодняшнем сообщении "Мемориала". "При этом судья Нина Журба согласилась с обвинением и добавила в приговор мотив политической вражды", - отмечается в сообщении.

Приговор был вынесен и оглашен третьего октября, указано в карточке дела на сайте Пятигорского горсуда. С 7 апреля было назначено 14 заседаний суда, из них 12 были отложены, в том числе из-за неявок свидетелей, защитника, прокурора (по болезни) и подсудимого (по болезни). Еще на одном заседании был объявлен перерыв, а на 14-м вынесен приговор, следует из карточки дела. По состоянию на 13.00 мск 14 октября, текст судебного акта к ней не прикреплен.

Напомним, при вынесении первого приговора Долгиеву судья исключил политический мотив в действиях полицейского, решив, что он не был единомышленником протестующих и вражды к властям Ингушетии не испытывал. Гособвинение, в свою очередь, требовало приговорить Долгиева к 2,5 года колонии.

26 марта 2019 года жители Ингушетии, протестовавшие против соглашения о границе с Чечней и добивавшиеся отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками на следующее утро. Впоследствии за отказ разгонять протестующих был расформирован батальон патрульно-постовой службы. Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава после событий в Магасе ушел в отставку.

Эти полицейские предотвратили столкновение силовиков с протестующими и неизбежное кровопролитие, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и председатель профсоюза полиции Дагестана Магомед Шамилов. Руководство силовых структур переложило на этих полицейских вину за обострение политической ситуации, предположил глава межрегионального профсоюза полиции Михаил Павлов. Командир батальона, где служили обвиняемые, подтвердил в суде, что их действия на митинге помогли избежать худшего варианта развития событий.

Семь лидеров протеста были обвинены в создании экстремистского сообщества. Их защита и сами подсудимые заявляли, что на митинге в Магасе они призывали участников акции воздержаться от беспорядков, и в этих действиях нет экстремизма. Тем не менее 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил их к длительным срокам в колонии: Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. Близкие осужденных сообщили после приговора, что утратили веру в справедливый суд. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.