Депутаты в Дербенте предложили запретить продажу алкоголя возле мечетей

13 октября 2022, 22:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Городское собрание Дербента подготовило законодательную инициативу в Народное собрание РД о запрете продажи алкоголя возле мечетей, церквей и других культовых сооружений. Пользователи Телеграм-каналов поспорили об инициативе депутатов.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане уже действует запрет на продажу алкоголя во время месяца Рамадан. Некоторые местные жители указали в Facebook*, что это ущемляет права жителей. Кроме местных жителей, возможности купить алкоголь лишены и туристы, посещающие республику.

Городское собрание Дербента выступило с законодательной инициативой в Народное собрание Республики Дагестан о запрете продажи алкоголя возле мечетей, церквей и культовых сооружений, сообщили 13 октября "Дербентские новости".

Новую инициативу депутатов прокомментировали пользователи Телеграм-каналов. Некоторые из них поддержали запрет, другие указали, что в популярном среди туристов городе невозможно соблюдать подобные запреты.

"Алкоголь худшее из зол. Надо полностью запретить на территории Дагестана", - написал пользователь Магомед Магомедов в Телеграм-канале издания "Дербентские новости", где новость прокомментировали 66 пользователей.

"В архиве ЦГА РД имеется указ царя Российской империи от 1880-х годов о таком запрете - на расстоянии полкилометра", - указал пользователь G G.

"Лучше бы вообще запретили! Но, увы, все пойдут на поводу туристов, хоть один турист скажет, что негде покупать водку - Так сразу же появятся во всех уголках Дербента водка, вино", - уверен пользователь с ником 7 Семь 7Семь.

"Очередная попытка мечетей придать себе значимости. На каком расстоянии не должны продаваться? Если это не их территория, какое они имеют право не разрешать", - прокомментировал инициативу Zarya в Телеграм-канале издания "Черновик", где новость об инициативе депутатов прокомментировали шесть пользователей.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут пользоваться для обхода блокировок браузером CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.