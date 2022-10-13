13 октября 2022, 22:00

Депутаты в Дербенте предложили запретить продажу алкоголя возле мечетей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Городское собрание Дербента подготовило законодательную инициативу в Народное собрание РД о запрете продажи алкоголя возле мечетей, церквей и других культовых сооружений. Пользователи Телеграм-каналов поспорили об инициативе депутатов.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане уже действует запрет на продажу алкоголя во время месяца Рамадан. Некоторые местные жители указали в Facebook*, что это ущемляет права жителей. Кроме местных жителей, возможности купить алкоголь лишены и туристы, посещающие республику.

Городское собрание Дербента выступило с законодательной инициативой в Народное собрание Республики Дагестан о запрете продажи алкоголя возле мечетей, церквей и культовых сооружений, сообщили 13 октября "Дербентские новости".

Новую инициативу депутатов прокомментировали пользователи Телеграм-каналов. Некоторые из них поддержали запрет, другие указали, что в популярном среди туристов городе невозможно соблюдать подобные запреты. 

"Алкоголь худшее из зол. Надо полностью запретить на территории Дагестана", - написал пользователь Магомед Магомедов в Телеграм-канале издания "Дербентские новости", где новость прокомментировали 66 пользователей. 

"В архиве ЦГА РД имеется указ царя Российской империи от 1880-х  годов о таком запрете - на расстоянии полкилометра", - указал пользователь G G.

"Лучше бы вообще запретили!  Но, увы, все пойдут на поводу туристов, хоть один турист скажет, что негде покупать водку - Так сразу же появятся во всех уголках Дербента водка, вино", - уверен пользователь с ником 7 Семь 7Семь. 

"Очередная попытка мечетей придать себе значимости. На каком расстоянии не должны продаваться? Если это не их территория, какое они имеют право не разрешать", - прокомментировал инициативу Zarya в Телеграм-канале издания "Черновик", где новость об инициативе депутатов прокомментировали шесть пользователей. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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