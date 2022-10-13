Назначено первое заседание по делу Магамадова и Исаева вне Чечни

13 октября 2022, 16:42

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Кассационный суд в Пятигорске 25 октября рассмотрит жалобу по делу братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, осужденных в Чечне за пособничество боевику. Это заседание станет первым, которое пройдет вне Чечни, указала Кризисная группа CK SOS.

Как писал "Кавказский узел", с 12 октября 2021 года в Ачхой-Мартановском суде рассматривалось уголовное дело братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Адвокаты добивались переноса рассмотрения дела в другой регион, но суд отказал им, с этим же требованием братья проводили голодовку в декабре 2021 года. Суд в Чечне приговорил 22 февраля Салеха Магамадова к восьми годам лишения свободы, а Исмаила Исаева - к шести годам. 11 мая Верховный суд Чечни отказался смягчить наказание Салеху Магамадову и его брату Исмаилу Исаеву, осужденным по обвинению в помощи боевику, защита обжаловала приговор в кассационной инстанции.

Братья Магамадов и Исаев обвиненялись в пособничестве боевику из группы Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 2021 года 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Суд в отсутствие адвокатов и родителей юношей постановил заключить их под стражу. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020 году, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания.

Кассационный суд Пятигорска рассмотрит жалобу на приговор Салеха Магамадова и Исмаила Исаева 25 октября, в 11:15 мск, сообщила сегодня Кризисная группа СK SOS.

"Это заседание будет первым по их делу, которое пройдет не в Чечне. Это значит, что сейчас есть шанс, что их дело может быть пересмотрено", - говорится в сообщении в Telegram-канале группы.

Напомним, с 15 июля защитникам отказывали во встрече с Салехом Магамадовым во "Владимирском централе", утверждая, что его нет в тюрьме. При этом письмо Магамадову было доставлено, и 4 августа его адвокаты призвали пользователей сети позвонить на горячую линию ФСИН и задать вопрос о том, почему адвокатов не пускают к подзащитному. Сотрудники "Владимирского централа" 11 августа пустили защитника к Магамадову, но разговор контролировался сотрудником тюрьмы, рассказал адвокат Александр Немов. По его словам, Магамадов подтвердил, что два месяца находился на этапе. 7 июля Кризисная группа СK SOS проинформировала, что Исаев этапирован в колонию на Кубани, 21 июля стало известно, что он помещен на 15 суток в карцер.

Обвинения братьев в помощи боевику нелепы, поскольку чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, указала ранее обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

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