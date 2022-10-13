Вмешательство чеченского омбудсмена обнадежило защиту Азматгириева

13 октября 2022, 12:44

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Офис чеченского омбудсмена подключился к решению проблемы нарушения прав осужденного Халида Азматгириева, и это дает надежду, что издевательства над заключенным прекратятся, рассказал адвокат уроженца Чечни.

Как писал "Кавказский узел", уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что делает "все от нас зависящее" в связи с нарушениями прав уроженца Чечни Халида Азматгириева в ИК-18 в Мордовии. Он пояснил, что "вопрос с первых дней на контроле".

Поводом для реакции чеченского омбудсмена стала публикация видео, в котором утверждается, что Халид Азматгириев осужден "по сфабрикованному делу" и не может выйти на свободу, так как ему "все время добавляют срок". Адвокат Юрий Ткаченко в том же видео рассказал, что Халид Азматгиреев сейчас отбывает срок в Мордовии, до конца срока ему остается меньше двух месяцев, но он подвергается побоям и издевательствам и совершает попытки суицида. По словам адвоката, в 2020 году Азматгириева спровоцировали на применение силы к замначальника колонии, после чего, добавив срок, вернули его в эту же колонию. Затем осужденный был обвинен в дезорганизации деятельности колонии. По словам адвоката, доказательств вины Азматгириева нет, но прокурор запросил для него три года лишения свободы.

Власти Чечни взяли на контроль дело Халида Азматгириева, подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов Азматгириева, попросив не указывать его имя. "Информация о [жестоком] отношении к заключенному дошла до руководства Чечни. Офис по правам человека уже занимается этой проблемой. Мы надеемся, что права Азматгириева больше не будут нарушаться", - сказал он.

Есть надежда, что дело Азматгириева будет пересмотрено, добавил адвокат. "Нет никаких доказательств, что он ударил сотрудника колонии. Это недоказанный факт, на основании которого в его отношении вынесли приговор. Все эти вопросы, мы надеемся, будут решены", - отметил он.

Представитель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии сообщил, что в комиссии не знакомы с проблемой Халида Азаматгирева. "Жалоб к нам не поступило от заключенного с таким ФИО. Мы не знакомы с проблемами, о которых вы говорите", - сказал представитель ОНК корреспонденту «Кавказского узла».

Члены ОНК Мордовии Сергей Марин также сказал, что не слышал о ситуации с Азматгириевым. "Нет, не информированы о нем, о его жалобах. Если адвокаты нам предоставят соответствующую информацию, возможно, сможем посетить его и узнать о всех жалобах и проблемах", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Сергей Марин.

Напомним, 20 сентября Халид Азматгириев нанес себе порезы в зале суда в знак протеста против предвзятого, по его мнению, отношения судьи к нему. Через три дня после инцидента суд продолжил рассматривать дело Азматгириева и провел прения без адвоката по соглашению, заявила защита. В суде тогда рассматривалось дело о том, что Азматгириев ударил сотрудника колонии. "Никаких объективных доказательств вины Азматгириева - например, видеофиксации - в деле нет. Обвинение построено на показаниях двух сотрудников учреждения", - сообщил "Кавказскому узлу" один из адвокатов Азматгириева Анас Эльмурзаев.

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