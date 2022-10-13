13 октября 2022, 09:21

Краснодарец оштрафован за распространение пацифистских листовок

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Краснодаре оштрафовал по статье о дискредитации армии местного жителя, который расклеивал на улице пацифистские листовки.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Так, 10 октября стало известно, что направлен в суд административный протокол в отношении жительницы Краснодара Дарьи Сидневой, обвиняемой в дискредитации военных.

Статья 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Основная опасность этой статьи в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, указал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

31-летний житель Краснодара приговорен к штрафу за то что расклеивал по улице Шоссе Нефтяников листовки, содержание которых дискредитирует российскую армию, сообщили 12 октября "Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

По данным ведомства, суд в Краснодаре приговорил мужчину к штрафу в 15 тысяч рублей, сообщила 12 октября "Кубань 24".

Издание опубликовало на своем YouTube-канале видео, сделанное силовиками. На нем мужчина, лицо которого заретушировано, сообщает, что был задержан за расклеивание пацифистских наклеек. "В совершённом раскаиваетесь?" – спрашивает его мужчина за кадром. "Да", - отвечает задержанный.

На сайте управления МВД по Краснодарскому краю, а также в Telegram-канале и на странице ведомства в "ВКонтакте", по состоянию на 09.18 мск, видео не опубликовано, как и сообщение о штрафе задержанному.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Дело о пацифистской проповеди кубанского священника возвращено в полицию", "Дело о дискредитации армии поступило в суд Сочи", "Полицейский на Кубани оштрафован за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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