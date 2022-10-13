Пользователи соцсети раскритиковали заявление Минтруда о вакансиях в Чечне

13 октября 2022, 02:54

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В Чечне незанятыми остаются только рабочие места с очень низкими зарплатами, заявили пользователи Instagram*, комментируя сообщение Минтруда республики о более 1800 вакансиях.

Как писал "Кавказский узел", в рейтинге крупнейших городов России по уровню зарплат в первом полугодии Грозный со средней зарплатой в 35,3 тысячи рублей в месяц оказался на 95 месте.

В банке вакансий на портале "Работа России" в Чечне заявлено более 1800 вакантных мест, сообщило со ссылкой на Минтруда Чечни агентство «Грозный-Информ» на своей странице grozny_inform в Instagram*, насчитывающей 856 тысяч подписчиков.

«Рабочие места у нас есть во всех организациях», - приводится в сообщении от 10 октября слова сотрудника министерства. Минтруд сообщил, что в сфере образования насчитывается 367 вакансий, здравоохранения – 367, управления – 178, культуры и искусства – 149.

По данным на 2.40 мск 13 октября пользователи оставили под сообщением 389 отметок "нравится" и 24 комментария. Авторов комментариев удивило озвученное министерством число свободных рабочих мест. Пользователи, комментируя размещенные на сайте "Работа России" вакансии, отметили, что рабочие места не востребованы из-за низкой оплаты труда.

"А зарплаты там какие? Были бы нормальные - свободными не были бы", - написала 95_mado_09.

"Вот поэтому и висят эти вакансии, невостребованные соискателем", - поддержала его black_phanter95.

"Там зарплаты вообще маленькие", - заметил chris_redfield_95.

При таком уровне зарплат к соискателям выдвигаются высокие требования, отметили пользователи. "Возраст от 25-40 опыт 30 лет, куча обязанностей, и в конце приписка - с 7.00 до 23.00", - процитировала одно из объявлений на сайте "Работа России" black_phanter95.

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