В Кисловодске отменены развлекательные мероприятия в связи с мобилизацией

12 октября 2022, 22:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

До конца года в Кисловодске не будут проводить осенние фестивали и другие развлекательные мероприятия.

В частности, в городе отменили праздник молодого вина, который должен был пройти в ближайшие выходные, и другие осенние фестивали, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Сейчас все наши силы направлены на поддержку защитников Отечества и их семей. Более ста бойцов-кисловодчан проходят службу в рамках частичной мобилизации", - заявил Евгений Моисеев, слова которого приводятся релизе, опубликованном сегодня, 12 октября на официальном сайте города.

В мэрии курорта также отметили, что намечены лишь патриотические спортивные акции, в рамках которых организуют сбор средств для мобилизованных.

"Кавказский узел" также сообщал, что власти Ростова-на-Дону отменили праздничный концерт и фейерверк на День города. Губернатор Василий Голубев пояснил, что к нему обратилось немало людей с просьбой скорректировать праздничные мероприятия.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут пользоваться для обхода блокировок браузером CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.