Футбольный тренер из Ессентуков оштрафован за комментарий в соцсети

12 октября 2022, 15:18

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Штраф в 350 тысяч рублей назначен детскому тренеру Марку Белоусову за комментарий в соцсети о нападении группировки Басаева на Буденновск, который суд счел оправданием терроризма.

"Кавказский узел" писал, что отряд чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым 14 июня 1995 года вторгся на территорию Ставропольского края и захватил Центральную больницу Буденновска. В результате теракта погибли 129 человек, еще 317 получили ранения. Боевики освободили оставшихся заложников в обмен на обещание российских властей прекратить боевые действия в Чечне.

Южный окружной военный суд признал виновным в публичных призывах к терроризму тренера команды по футболу МБУ "Спортивная школа по футболу" Ессентуков Марка Белоусова, сообщила пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

"Установлено, что обвиняемый в ноябре 2018 года разместил в интернете комментарии, оправдывающие нападение группы Басаева на город Буденновск в 1995 году", - процитировал сообщение ведомства "Интерфакс".

Решением суда тренер был признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к штрафу в 350 тыс. рублей. Его также лишили права администрировать сайты сроком на два года года, сообщило агентство.

Как следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда суда, уголовное джело поступило в суд 20 июля, состоялись шесть заседаний суда, приговор был вынесен 30 сентября, а 11 октября вступил в силу.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Ростове-на-Дону назначил штраф в 350 тысяч рублей жителю Ставропольского края Ивану Сыпачеву, признав его виновным в оправдании терроризма из-за комментария в соцсети.

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