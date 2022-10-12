Армения заявила об обстрелах со стороны Азербайджана

12 октября 2022, 09:34

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Азербайджанские военные сегодня ночью обстреляли позиции армянской армии на границе, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", после сентябрьского обострения на границе и объявленного затем перемирия Армения и Азербайджан продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах. Так, 11 октября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции в Дашкесанском районе. Военное ведомство Армении назвало инициаторами перестрелки азербайджанских военнослужащих.

Сегодня ночью подразделения азербайджанских Вооруженных сил обстреляли из стрелкового оружия разного калибра армянские позиции на восточном участке границы, сообщило Минобороны Армении.

"Ответным огнем армянской стороны огонь противника был подавлен. На данный момент ситуация на границе относительно стабильная", - отмечает ведомство, сообщение которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 09.15 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном. По данным властей Армении, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный.

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