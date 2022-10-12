12 октября 2022, 07:00

Суд в Шахтах прекратил уголовное дело депутата заксобрания

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело депутата заксобрания Ростовской области Игоря Кундрата, обвиненного в краже газа на 44 миллиона рублей, переквалифицировано по более мягкой статье и прекращено, сообщил Шахтинский горсуд. Прокуратура обжаловала это решение.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года Игорь Кундрат был заподозрен по статье о краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

По версии следователей, депутат, который одновременно является руководителем коммерческой фирмы, в сговоре с соучастниками при помощи компьютерной программы ежемесячно занижал показания приборов учета потребляемого предприятием газа, похитив с 2016 по 2020 год газ на сумму более 44 миллионов рублей.

Шахтинский горсуд рассмотрел уголовное дело Игоря Кундрата и Антона Акользина, обвиняемых по части 4 статьи 158 УК РФ, сообщила 11 октября пресс-служба суда.

"Действия подсудимых квалифицированы по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный размер) и уголовное дело прекращено с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - говорится в публикации на сайте суда.

Часть 2 статьи 165 УК РФ предусматривает до пяти лет принудительных работ или лишения свободы.

Ущерб "был добровольно возмещен подсудимыми", отмечается в сообщении. "Вынесенное судом постановление обжаловано прокуратурой г. Шахты", - уточнил суд. Размер штрафа в публикации не указан.

Антон Аскользин - инженер по газовому и электрическому хозяйству комбината "Кундрат". Рассмотрение дела в суде началось в ноябре 2021 года. Подсудимые признали вину и добровольно возместили газоснабжающей организации причиненный ущерб, сообщил 11 октября "Коммерсант".

Прокурор в прениях заявил, что вина Кундрата и Аскользина доказана, и попросил назначить им по шесть лет колонии общего режима. В объединенной пресс-службе судов Ростовской области не смогли назвать сумму назначенного штрафа, сославшись на то, что акт еще не вступил в законную силу, пишет издание.

Апелляционное представление гособвинителя будет рассмотрено Ростовским областным судом, дата заседания пока не назначена, уточняется в публикации.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Дело Владимира Анастасова дошло до суда", "Ростовский суд утвердил приговор по делу о хищениях в "Россельхозбанке"", "Дело сити-менеджера Новочеркасска Игоря Зюзина передано в суд".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

12 октября 2022, 07:55

12 октября 2022, 06:05

12 октября 2022, 05:09

  • Чавушоглу заявил о договоренностях Баку и Еревана по нескольким пунктам мирного договора

    Баку и Ереван договорились по пяти принципиальным пунктам мирного договора, в числе которых территориальная целостность и демаркация границ, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он также отметил, что процесс нормализации отношений Армении с Турцией напрямую зависит от подписания мирного договора с Азербайджаном. Переговоры по мирному договору продолжаются, сообщил МИД Армении.

12 октября 2022, 04:10

12 октября 2022, 03:11

  • Сфера туризма в Нагорном Карабахе пострадала из-за проблем с безопасностью

    После осенней войны 2020 года число туристов в Нагорном Карабахе резко снизилось из-за напряженной ситуации, но интерес путешественников к старинным монастырям остался высоким, сообщили в управлении по туризму. На фоне прошедших местных выборов в карабахских селах и чиновники, и местные жители рассчитывают, что с наступлением спокойной жизни в них вернутся и туристы.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи