Суд в Шахтах прекратил уголовное дело депутата заксобрания

12 октября 2022, 07:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело депутата заксобрания Ростовской области Игоря Кундрата, обвиненного в краже газа на 44 миллиона рублей, переквалифицировано по более мягкой статье и прекращено, сообщил Шахтинский горсуд. Прокуратура обжаловала это решение.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2020 года Игорь Кундрат был заподозрен по статье о краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

По версии следователей, депутат, который одновременно является руководителем коммерческой фирмы, в сговоре с соучастниками при помощи компьютерной программы ежемесячно занижал показания приборов учета потребляемого предприятием газа, похитив с 2016 по 2020 год газ на сумму более 44 миллионов рублей.

Шахтинский горсуд рассмотрел уголовное дело Игоря Кундрата и Антона Акользина, обвиняемых по части 4 статьи 158 УК РФ, сообщила 11 октября пресс-служба суда.

"Действия подсудимых квалифицированы по п. п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный размер) и уголовное дело прекращено с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", - говорится в публикации на сайте суда.

Часть 2 статьи 165 УК РФ предусматривает до пяти лет принудительных работ или лишения свободы.

Ущерб "был добровольно возмещен подсудимыми", отмечается в сообщении. "Вынесенное судом постановление обжаловано прокуратурой г. Шахты", - уточнил суд. Размер штрафа в публикации не указан.

Антон Аскользин - инженер по газовому и электрическому хозяйству комбината "Кундрат". Рассмотрение дела в суде началось в ноябре 2021 года. Подсудимые признали вину и добровольно возместили газоснабжающей организации причиненный ущерб, сообщил 11 октября "Коммерсант".

Прокурор в прениях заявил, что вина Кундрата и Аскользина доказана, и попросил назначить им по шесть лет колонии общего режима. В объединенной пресс-службе судов Ростовской области не смогли назвать сумму назначенного штрафа, сославшись на то, что акт еще не вступил в законную силу, пишет издание.

Апелляционное представление гособвинителя будет рассмотрено Ростовским областным судом, дата заседания пока не назначена, уточняется в публикации.

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