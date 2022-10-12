Мэрия Махачкалы ответила на претензии активистов 

12 октября 2022, 00:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С администрацией частного детсада существует устная договоренность о благоустройстве участка парка Ленинского комсомола, земля ей не передавалась, сообщил сотрудник мэрии Махачкалы, пообещав отреагировать на жалобы горожан об ограничении доступа в парк.

Как писал "Кавказский узел", активисты движения "Город наш" назвали недопустимым строительство в парке площадки частного детсада, аналогичную позицию заняла прокуратура и вынесла представление мэру Махачкалы. Активисты также настаивают на демонтаже коммерческих точек в парке. Некоторые махачкалинцы считают, что следует оставить торговые точки, которые занимаются продажей еды.

Участок парка имени Ленинского комсомола, на котором по инициативе частного детского сада развернута детская площадка «никому не передан», сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы мэрии Махачкалы.

«Мы ничего никому не передавали. Отдельный земельный участок не сформирован и не передан кому-либо. Он (участок, на котором развернута детская площадка) находиться в составе парка», - отметил он.

По словам сотрудника мэрии, с администрацией частного детсада была устная договоренность о благоустройстве земельного участка, в частности, "о создании совместной прогулочной зоны, которой смогут пользоваться и отдыхающие в парке и воспитанники детского сада".

Он сказал, что профильные службы мэрии «будут рассматривать предписание прокуратуры».

При ограничении доступа горожан к территории парка администрация города будет реагировать соответствующим образом, так как устный договор предполагал, что всем горожанам, гуляющим в парке, будет обеспечен беспрепятственный доступ на площадку.



Если частные лица, не имея на то оснований, ограничивают доступ к территории общественных пространств, то это расценивается как самозахват и предусматривает определенные санкции в рамках кодекса административных правонарушений (статьи 7.1. "Самовольное занятие земельного участка"), сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист и активист движения «Город наш» Арсен Магомедов. Отметим, наказание по этой статье для юридических лиц - штраф до 200 тысяч.

Если какое-либо частное лицо ограничивает доступ к общественным территориям, то следует жаловаться в прокуратуру, в администрацию муниципалитета, посоветовал юрист. Подать жалобы может любой человек, который считает, что его права нарушаются, отметил он.

Правозащитник, руководитель проекта «Монитор ЖКХ» Зияутдин Увайсов считает, что администрации муниципалитетов должна максимально публично проводить все процедуры, в том числе и те, которые связаны арендой, изменением общественных территории, даже если это работа по облагораживанию за счет частных лиц. «Общественные пространства должны принадлежать обществу», - сказал правозащитник.

Информация о количестве объектов, находящихся на территории общественных пространств и выплачивающих арендную плату, а также стоимость самой арендной платы для каждого объекта должна быть публичной и доступной для всех, отметил он.

Закрытость этих данных позволяет предполагать наличие в этой сфере серьезной коррупционной составляющей, указал Увайсов. В общем доступе должны быть также данные о том, на каком основании той или иной компании или частному лицу позволили находится на условиях аренды на территории общественных пространств, отметил правозащитник. Горожане должны знать, на каких основаниях человек, которому позволили облагородить определенную часть паркового пространства, в последующем ограничивает доступ людей к общественному пространству, считает он.

Тем не менее главной проблемой остается непубличность принимаемых городской администрацией решений по общественным пространствам, сказал Увайсов. «Должно быть четко и ясно доведено, что есть проблема и какой-то человек готов решить эту проблему. Непубличность этих решений приводит в результате к проблемам, даже если у них были благие намерения»,- отметил правозащитник.

Если после реализации определенного проекта возникли проблемы, то реакция администрации города должна быть немедленной, считает он.

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