Прекращено дело о смерти 13 пациентов ковидного госпиталя в Ростове-на-Дону

11 октября 2022, 23:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону прекратил рассмотрение дела бывшего заместителя главного врача ростовской больницы №20 Анны Коленовой, обвинявшейся в халатности после гибели в 2020 году пациентов с COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре в суд Ростова-на-Дону поступило дело о гибели в октябре 2020 года 13 пациентов с COVID-19 из-за отсутствия кислорода .Заместителю главного врача ростовской больницы №20 Анна Коленова было предъявлено обвинение в халатности.

В октябре 2020 года глава Минздрава Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору проверить причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в больнице №20 Ростова-на-Дону. 27 октября 2020 года были уволены министр здравоохранения области Татьяна Быковская и начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая. Следователи начали расследование смерти пациентов. Компания "Оксиген", снабжавшая кислородом больницу №20 в Ростове-на-Дону, прекратила свою деятельность.

Советский райсуд Ростова-на-Дону постановил прекратить производство по делу Коленовой, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу объединенных судов Ростовской области "Интерфакс".

Уголовное преследование Коленовой прекращено в связи истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, поясняется в сообщении.

Дело Коленовой поступило в суд 8 сентября, решение по нему принято сегодня, следует из карточки дела на сайте Советского райсуда.

Комментариев Коленовой или ее представителей, а также стороны обвинения относительно прекращения производства по делу не поступало.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.