Отец младенца обвинил в халатности сотрудников дербентского роддома

11 октября 2022, 22:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи начали проверку по обращению жителя Дагестана, который сообщил о сильных ожогах, полученных новорожденным в роддоме.

Об ожогах ребенка, полученных им по время нахождения в роддоме Дербента, сообщил отец Керхляр.

На видео, опубликованном сегодня в Telegram-канале, он рассказал, что сын появился на свет в роддоме Дербента, после чего новорожденного поместили в реанимацию на три недели. Все это время матери, которая навещала младенца, не позволяли его распеленать, объясняя это плохим состоянием малыша, сказал отец. Затем мальчика перевели в обычную больницу, врачи которой сообщили родителям, что на его попе обнаружены пролежни. При этом, по словам отца, врачи не смогли дать ему внятного ответа о происхождении повреждений на коже, но сказали, что так бывает. После этого отец обратился в прокуратуру, которая выяснила, что малыш получил ожоги в роддоме. При этом врачи роддома не извинились, а только заявили, что ожог был небольшой и семью о нём предупредили, пожаловался Керхляр. "Отец написал заявление в полицию, дело в следственном комитете", - говорится в аннотации к видео.

Прокуратура установила, что ребенок родится в июле в родильном отделении больницы в Дербенте, в связи с тяжелым состоянием его перевели в реанимацию отделения новорожденных, где находился более 20 дней. Под ноги новорожденного положили резиновую грелку с водой, которая подтекала, в результате новорожденный получил ожоги на ягодицах, считает надзорное ведомство. Когда в августе ребенка перевели в больницу в Махачкалу, там на теле ребенка были обнаружены некрозы и пролежни третьей стадии, однако в истории развития информации о наличии их у младенца не было, утверждает прокуратура. Материалы проверки направлены следователям для решения вопроса об уголовном преследовании по статье о халатности (по части 1 статьи 293 УК РФ), сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте.

Следователями проводят проверку по факту получения ожогов новорожденным ребенком, из медицинских учреждений изъята документация, сообщил Следком России на своем сайте.

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