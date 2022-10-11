Подписчики паблика о Нальчике позавидовали поддержке детей Донбасса

11 октября 2022, 18:30

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Бесплатные путешествия по России для детей из Донбасса являются показухой и пиаром властей, дети из Кабардино-Балкарии тоже заслуживают бесплатных путевок, указали авторы комментариев в Instagram*. Детям из неспокойных регионов более, чем другим, необходимы поддержка и отдых, возразили их оппоненты.

Более двух тысяч детей из Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей отправились в бесплатные путешествия по России по программе Ростуризма, платформы "Россия - страна возможностей" и Росмолодежи, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Школьники и педагоги отправились "в бесплатные поездки по России - в Краснодарский край, Ставрополье, Волгоградскую область и другие регионы", написала она в своем Telegram-канале 10 октября.

Сообщение об этой инициативе Ростуризма было размещено также в Instagram*-паблике "ЧП / Нальчик, КБР", на который подписаны 340 тысяч пользователей. К 18.20 мск публикация набрала 349 отметок "нравится" и 39 комментариев.

Пользователи паблика выразили недовольство тем, что для детей из Кабардино-Балкарии таких акций не проводится. "Как всегда, все для чужих, хотя чужих детей не бывает! Скажем так: для местных детей нет никаких бесплатных поездок, к слову-совсем никаких! И все равно всем, лишь бы показуху устроить. А потом все спрашивают: а где ж патриотизм, когда мы его потеряли?" - указала olesya_t_2005.

"Скажите, пожалуйста, а для наших детей что? За шесть лет мы только первую путевку получили. Вот как так? Неужели нужна (военная операция), чтобы что то делали для детей, стариков и вообще для своих граждан", - поинтересовалась rianna_0208. "Дешевая показуха, своих детей никогда никуда не возили", - согласилась janulya1408.

"Я, конечно, не против детей, но задерживают детские деньги, и как я понимаю, на такие прогулки деньги нашлись. Многие надеялись на детские, чтоб обуть, одеть своих детей по сезону, но увы. А когда придёт время, мальчиков вызовут в военкомат и скажут - пришло время отдать долг Родине", - подчеркнул пользователь nogotkoff.

Однако часть комментаторов сочли, что детям из неспокойных регионов более нужен отдых. "Бедные дети столько ужаса пережили, что плохого в том, что им устраивают экскурсии? Пусть хоть что-то хорошее увидят, они дети", - прокомментировала essata_baby. "Там страх и ужас! Пусть отдыхают! Правильно все!" - поддержал идею пользователь kbr_obyavleniya07rus.

"Кавказский узел" писал, что 25 сентября жительницы Кабардино-Балкарии на акции протеста в Нальчике потребовали не мобилизовывать их родственников, а также настаивали на встрече с главой Кабардино-Балкарии. Нельзя допустить отправки в зону спецоперации мужчин без профессиональных навыков в военном деле, заявили противницы мобилизации. На следующий день чиновники вышли к участникам акции протеста против мобилизации в Нальчике, но вместо ответов на вопросы о мобилизации обвинили протестующих в пиаре. Участницы акции эмоционально спрашивали чиновников, отправили ли те на военную операцию своих детей. Чиновники в ответ предложили женщинам письменно изложить претензии и пообещали вернуть незаконно мобилизованных, если такие есть.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.