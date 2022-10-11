Свидетель Иеговы* из Павловской проиграла апелляцию по делу об экстремизме

11 октября 2022, 12:40

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Краснодарский краевой суд оставил в силе наказание в виде четырех лет колонии Свидетелю Иеговы* Людмиле Щеколдиной из станицы Павловской.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая суд назначил четыре года колонии Людмиле Щеколдиной из станицы Павловской, признав ее виновной в причастности к деятельности экстремистской организации и вовлечении верующих в ее ряды.

Краснодарский краевой суд утвердил приговор Свидетелю Иеговы* из станицы Павловская Людмиле Щеколдиной, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Щеколдина в своей апелляционной жалобе подчеркивала, что суд первой инстанции не объяснил, почему мирный способ выражения веры в Бога расценен как преступление, тогда как свобода вероисповедания закреплена в Конституции РФ, следует из информации на сайте, на котором собрана информация о преследованиях Свидетелей Иеговы* в России.

Людмиле Щеколдиной 46 лет, она родилась в селе Александровка Краснодарского края. Отец уже умер, мама — пенсионерка. Есть старшие сестра и брат. Людмила работала специалистом в службе социальной защиты населения, в том числе с пенсионерами, инвалидами, детьми-сиротами. В 2007 году переехала в станицу Павловскую. После рейдов силовиков у кубанских Свидетелей Иеговы* 29 апреля 2020 года эмоциональное и физическое состояние Людмилы значительно ухудшилось, на нервной почве обострились хронические заболевания, пришлось обратиться к врачам, указано в биографии Щеколдиной, размещенной на этом же сайте.

"Кавказский узел" также писал, что к реальным срокам были приговорены и другие Свидетели Иеговы* из станицы Павловская. 11 октября 2020 года суд приговорил местного Свидетеля Иеговы* Владимира Скачидуба к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации. В апреле Краснодарский краевой суд утвердил это решение. 17 января 2022 года Павловский райсуд приговорил местного Свидетеля Иеговы* Максима Бельтикова к двум годам лишения свободы, 21 января краевой суд оставил приговор в силе.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.