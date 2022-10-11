Оставлен в силе приговор Юрию Грудинину

11 октября 2022, 07:22

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Ростовский областной суд отказал бывшему директору "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" Юрию Грудинину, приговоренному к 2,5 года по обвинению в мошенничестве, в обжаловании приговора.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа суд в Таганроге приговорил бывшего генерального директора "Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М.Бериева" Юрия Грудинина к двум годам и шести месяцам колонии по обвинению в двух эпизодах мошенничества на общую сумму 5,1 миллиона рублей.

Ростовский областной суд оставил без изменений приговор бывшему гендиректору ТАНТК Юрию Грудинину, пишет 10 октября "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу суда.

Грудинин вину в совершении преступления признать отказался, приговор в законную силу еще не вступил, сообщает РБК.

Комментариями Грудинина и его официальных представителей по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что первый эпизод дела Грудинина связан с патентом на промышленные образцы самолета-амфибии. В августе 2016 года Грудинин направил ходатайство об изменении состава авторов патента и внес в него свое имя, хотя в момент разработки судна даже не работал на заводе. За это он в дальнейшем получил выплаты. Второй эпизод мошенничества связан с необоснованным начислением руководящим сотрудникам ТАНТК премий, которые, по версии следствия, Грудинин присвоил, сообщал "Коммерсант" 23 июля 2020 года.

Предшественник Юрия Грудинина на посту генерального директора ОАО "ТАНТК имени Бериева" Игорь Гаривадский 12 августа 2019 года был приговорен к двум годам колонии за срыв оборонного контракта, 17 октября 2019 года Ростовский областной суд оставил приговор в силе.

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