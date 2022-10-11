Суд встал на сторону сочинки в споре за ребенка

11 октября 2022, 02:28

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Краснодарский краевой суд вынес решение в пользу жительницы Сочи Марии, которая требовала лишить ее бывшего гражданского мужа родительских прав. Женщина несколько лет пыталась вернуть сына, которого отец во время прогулки увез в другой город и не давали видеться с матерью.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2019 года жительница Сочи Мария пожаловалась, что приставы не могут найти отца ее сына, чтобы исполнить решение суда, постановившего вернуть ребенка матери. Она пояснила, что мальчик родился в 2017 году, она и Эльвин официальный брак не регистрировали, а 18 августа 2018 года во время одной из прогулок с ребенком отец увез его в другой город. Сам мужчина сообщил "Кавказскому узлу", что обжаловал решение суда и настаивает на том, чтобы ребенок жил с ним. В июне 2020 года суд лишил его родительских прав за злоупотребление этими правами, однако ему удалось добиться отмены решения. В июле текущего года прокурор Краснодарского края Сергей Табельский направил в 4-й кассационный суд представление о лишении отца родительских прав.

Новое сообщение от Марии поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 8 июля. "Прошу вас о помощи и предать гласности ситуацию, которая ранее освещалась в вашем СМИ по поводу похищения моего грудного ребенка, сокрытие его от меня 2 года биологическим отцом и его родственниками… Так как я опасаюсь за свою жизнь и здоровье, и жизнь и здоровье ребенка от посягательств неизвестных мне граждан, которые караулят меня возле дома и по месту работы, нападают и высказывают угрозы в мой адрес. По каждому событию мной написаны заявления в полицию", - написала она. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Краснодарский краевой суд 10 октября утвердил решение нижестоящего суда и лишил родительских прав бывшего гражданского супруга сочинки Марии, которая несколько лет не могла забрать у него сына. Отец ребенка заявил на суде, что не намерен мириться с решением и будет жаловаться, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель крайсуда.

«Рассматривалась жалоба отца ребенка на решение суда о лишении его родительских прав. Суд оставил решение суда нижестоящей инстанции в силе», - рассказала представитель крайсуда. При этом она подчеркнула, что данные родителей и ребенка не подлежат разглашению на сайте суда и решения по данной категории дел также не публикуются.

Сочинка Мария рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что бывший гражданский муж действительно присутствовал на заседании. Кроме того, были также представители прокуратуры и управления по образованию и науки города Сочи. Позицию ведомства (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в частности, суд также принял во внимание.

«Несмотря на то, что место жительства ребенка было определено с матерью, ответчик скрывал его местонахождение. Отец ребенка не давал ему видеться с матерью, общаться с ней тем, самым причинил ребёнку моральный и психологический вред», - говорится, в частности, в заявлении ГУНО.

На основании изложенного и руководствуясь нормами Семейного кодекса представитель управления заявил суду, что считает «возможным лишить ответчика родительских прав в отношении несовершеннолетнего».

Суд не принял во внимание доводы ответчика, посчитав их «несостоятельными», рассказала мать ребенка. Она также рассказала, что приставы выставили отцу ее ребенка алименты в виде долга более 90 000 рублей, половину из которых он оплатил перед судом.

Отец ребенка заявил в суде, что будет жаловаться на это решение, вступившее в силу сразу после его принятия.

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