Артур Варданян осужден по делу о подготовке госпереворота в Армении

10 октября 2022, 22:50

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Суд назначил 13 лет лишения свободы Артуру Варданяну, обвиненному в подготовке захвата власти в Армении в 2015 году. Бывшего замминистра обороны Армении Ваана Ширханяна суд признал виновным в пособничестве при подготовке госпереворота, но освободил его от наказания.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября 2017 года суд в Ереване оставил под арестом бывшего заместителя министра обороны Армении Ваана Ширханяна, задержанного по делу о подготовке захвата власти в Армении. На заседании суда 8 сентября выступили свидетели, проходившие ранее по делу о незаконном обороте оружия. Варданян приобретал оружие, чтобы воевать в Сирии в интересах армян, заявили свидетели.

25 ноября 2015 года СНБ Армении сообщила о задержании членов вооруженной группировки в ереванском районе Норк-Мараш. Следствие предположило, что они планировали нападения на резиденцию президента, Конституционный суд, парламент, правительственные здания и Общественное телевидение Армении. Группировкой, по версии следствия, руководил глава организации "Армянский щит" Артур Варданян.

Суд общей юрисдикции Еревана сегодня вынес приговор Артуру Варданяну и Ваану Ширханяну, сообщил Arminfo.

Варданян признан виновным в подготовке госпереворота и приговорен к 13 годам лишения свободы. Суд учел три года, девять месяцев и 15 дней, которые он провел под стражей во время предварительного следствия и суда, в результате срок его наказания составил девять лет и два месяца, говорится в сообщении.

Ваан Ширханян оправдан по делу об участии в преступном сообществе под руководством Варданяна, а также в незаконном приобретении и ношении оружия и боеприпасов, так как суд не нашел в его действиях состава преступления. При этом Ширханян был признан виновным в пособничестве подготовке захвата власти и получил шесть лет лишения свободы. Суд учел два года, шесть месяцев и шесть дней, которые он пробыл под стражей, в итоге окончательный срок его лишения свободы составил около трех лет и шести месяцев лишения свободы. Однако суд постановил, что Ширханян не понесет наказание в связи с амнистией, отмечается в сообщении.

Всего по этому делу проходили 20 обвиняемых. Кроме Варданяна и Ширханяна, различные сроки получили более 10 членов группировки, сообщил ТАСС.

В сентябре 2016 года Акоп Акопян, Анушаван Аветисян, Степан Чилингарян и Арутюн Ованнисян были приговорены к различным срокам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте оружия и боеприпасов в интересах группировки Артура Варданяна. Их дело было выделено из дела о подготовке захвата власти в Армении в отдельное производство.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ". Материалы о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа публикуются на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

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