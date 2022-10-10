Директор школы уволена на Кубани после инцидента с учеником

10 октября 2022, 12:02

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Руководитель школы в Отрадненском районе уволена вслед за учительницей, которая помыла ученику рот с мылом, сообщила прокуратура Кубани.

Как писал "Кавказский узел", управление образования Отрадненского района 9 октября сообщило, что учительница русского языка и литературы уволилась по собственному желанию после инцидента с учеником, которому она помыла рот с мылом из-за сказанной им нецензурной брани. Директора школы также планируется уволить 10 октября, подчеркнули чиновники.

Инцидент произошел 7 октября. Учитель услышала, как в коридоре восьмиклассник нецензурно бранится, после чего в шутку предложила ему помыть рот с мылом, и он согласился. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что учительница наливает в рот ученика жидкое мыло, приговаривая: "За маму, за папу". После этого подросток отбегает к раковине и полощет рот.

Прокуратура Отрадненского района после проверки сочла инцидент "проявлением непедагогических мер воздействия к учащемуся со стороны педагога", который, по версии ведомства, допустил "оскорбительные, унижающие человеческое достоинство действия в адрес несовершеннолетнего". "Что повлекло существенное ухудшение его нравственного состояния, тем самым причинило учащемуся душевные страдания", - сообщила пресс-служба прокуратуры Кубани.

"Кроме того, установлен факт бездействия директора образовательного учреждения, не принявшего своевременных и действенных мер в отношении педагога, не исполнявшего требования законодательства об образовании. Педагог и директор уволены с места работы по собственному желанию, однако проверка в отношении них продолжается", - говорится в сообщении, размещенном сегодня в Telegram-канале ведомства.

В частности, решается вопрос о возбуждении в отношении учителя уголовного дела по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). "Также будет дана оценка и иным фактам, в том числе рассмотрен вопрос увольнения указанных работников по дискредитирующим основаниям", - заявило ведомство.

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