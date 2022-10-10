Канатная дорога на курорте "Эльбрус" возобновила работу

10 октября 2022, 09:51

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Остановленная из-за ухудшения погоды канатная дорога на "Эльбрусе" возобновила работу, сообщила администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", 9 октября администрация "Эльбруса" сообщила, что канатная дорога Мир - Гарабаши закрыта из-за ухудшения погодных условий.

Сегодня на горнолыжном курорте работают все канатные дороги: Азау - Кругозор, Кругозор – Мир и Мир – Гарабаши, сообщила администрация "Эльбруса". "В случае ухудшения погодных условий канатная дорога может быть остановлена", - отмечается в публикации в Telegram-канале курорта.

Напомним, 5 октября канатная дорога Мир - Гарабаши также была закрыта из-за ухудшения погоды. Позднее в тот же день были остановлены и остальные канатные дороги. Все они возобновили работу на следующий день.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота его вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

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