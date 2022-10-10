Азербайджан обвинил Армению в обстрелах

10 октября 2022, 08:56

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", после сентябрьского обострения на границе и объявленного затем перемирия Армения и Азербайджан продолжили обмениваться обвинениями в обстрелах. Так, 9 октября Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск. Стрельба была ответом на обстрелы со стороны Азербайджана, возразило военное ведомство Армении.

Вечером 9 октября подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии около сел Алибайрамлы, Истису и Зейлик Кельбаджарского района, а также около Новоивановки Гедабекского района, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении, размещенном на русскоязычной версии сайта министерства.

Минобороны Армении, по состоянию на 08.55 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Напомним, в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном. По данным властей Армении, за время обострения конфликта были убиты или пропали без вести 207 человек, среди которых трое погибших мирных жителей. Минобороны Азербайджана заявило о гибели 79 военных и пограничников. Позднее в госпитале умер еще один азербайджанский военный. С 20 сентября Азербайджан и Армения вновь стали обмениваться обвинениями в обстрелах.

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