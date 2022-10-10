Пользователи Telegram вступились за уволенную после инцидента кубанскую учительницу

10 октября 2022, 04:00

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Учительница русского языка и литературы школы №17 Отрадненского района Кубани уволилась после инцидента с учеником. Она помыла ему рот с мылом из-за нецензурной брани. По данным местных чиновников, уволен также будет директор. В инциденте виноват ученик, который должен понимать, нехорошо ругаться в школе, считают пользователи Telegram.

Инцидент произошел 7 октября. Учитель услышала, как в коридоре ученик использует в беседе с нецензурную брань. Она рассказала ученику 8-о класса историю про американского писателя Эрнеста Хемингуэя, которого мать заставляла за нецензурную брань мыть рот с мылом.

По словам педагога, она в шутку предложила ученику сделать то же самое, и он согласился. На видео, которое получило распространение в соцсетях, видно, что учитель намыливает рот ученика мылом, приговаривая: "За маму, за папу". После этого ученик отшатывается, отбегает к другой раковине и полоскает рот.

Управление образования Отрадненского района отреагировало на видео об инциденте 9 октября. Комментарий ведомства опубликовал оперштаб Краснодарского края. В нем сообщается, что учительница написала заявление об увольнении по собственному желанию. Также сообщается, что сегодня, 10 октября от должности освободят и директора школы. Родители, в свою очередь, претензий к школе не имеют и просят не возбуждать уголовное дело в отношении бывшей учительницы.

Пользователи Telegram-канала "Блокнот-Краснодар" возмутились итогами истории. "Сколько можно, воспитывайте своих отпрысков соответственно, надоели уже такие детки со своими родителями. Учителей и так не хватает, они еще из-за всякой ерунды увольняются. Ну помыл рот, может больше браниться не будет", - написала Виктория, чей комментарий набрал 78 лайков.

"Если дорос до 14 лет и не понимает, что нехорошо ругаться в школе, в обществе матом - моем рот с мылом. Жаль учителя, работу потеряла... Еще и страх будет лишний раз замечание сделать", - считает Vladi Yana.

"Штрафы родителям в денежной форме за нецензурную брань детей в школе. Может это положит начало культуре воспитания", - предложила Кати.

"Если родители претензий к школе не имеют, то кто ж тогда жалобу написал? По чьей инициативе уволен учитель? А главное за что?" - задается вопросами Элеонора.

"Я считаю, нужно восстановить и учителя, и директора! В наше время у нас тоже всякие конфликты были с учителями, но однако все людьми выросли", - отметила Диана Вашукова.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце сентября в школе №58 Краснодара произошел конфликт между учеником и учителем физики. Педагог схватил ученика за горло и прижал к стене, однако предпосылки конфликта остались неизвестны. После проверки учитель был уволен.

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