Участники протестов потребовали отставки президента Нагорного Карабаха

09 октября 2022, 23:05

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Деятельность Араика Арутюняна на посту президента Нагорного Карабаха неэффективна, заявили участники акции протеста в Степанакерте, потребовав его отставки.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября участники акции протеста в Степанакерте потребовали реакции от властей Нагорного Карабаха на высказывание Ильхама Алиева, который заявил на саммите Европейского политического сообщества, что карабахские армяне - граждане Азербайджана. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян так и не вышел на встречу с протестующими.

В Степанакерте уже более 40 дней проходят акции на площади Возрождения, участники которых требуют раскрыть планы властей на будущее Нагорного Карабаха. Собрались они впервые после заявления армянского премьера Никола Пашиняна о готовности подписать документ по урегулированию карабахского конфликта. Протестующие призвали президента Нагорного Карабаха выйти к ним и объяснить, какой документ планируется подписать, и какой будет судьба Нагорного Карабаха в соответствии с этим документом. 27 сентября участники акции заявили о необходимости ограничить власти Нагорного Карабаха в возможности принимать важные решения без контроля народа.

С 19.00 до 20.00 по местному времени (с 18.00 до 19.00 мск) в Степанакерте на площади «Возрождения» продолжили митинг, который начали накануне. Все выступающие обвинили власти в некомпетентности и потребовали отставки президента и его окружения, передал корреспондент "Кавказского узла".

Пока президентом Нагорного Карабаха будет Араик Арутюнян, надеяться на развитие страны не стоит, потому, с него должны быть сняты полномочия президента, заявил один из лидеров движения Тигран Петросян.

После митинга 8 октября власти решили поехать в Ереван, чтоб обсудить сложившуюся ситуацию с властями Армении, сказал он. Митинги будут продолжены, когда Арутюнян вернется, пояснил Петросян.

Он считает, что «за два послевоенных года, Арутюнян не сделал ничего положительного для страны и народа». «Необходимо создание коллегиального органа, который займется внутренней и внешней политикой Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) до выборов нового главы страны», - отметил он.

Сегодня пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян сообщила, что «президент Араик Арутюнян вместе с делегацией поехал в Ереван для обсуждения с властями Армении ситуации вокруг Арцаха и Республики Армения». «Основная цель визита - обсуждение заявления от 6 октября, принятого в Праге, согласно которому Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, посредством которой они признают территориальную целостность и суверенитет друг друга», - привело сегодня ее слова здание "Арцахпресс".

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