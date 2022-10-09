Пользователи соцсети поспорили об убийстве собак в Грозном

09 октября 2022, 19:42

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Для бродячих собак нужно организовать приют, стерилизовать их, прививать и отпускать на волю, указали пользователи соцсети после видео об отравлении собаки в Грозном. Жителям города приходится самим решать проблему, так как бродячие собаки опасны и нападают на детей, возразили их оппоненты.

Видео, на котором показана собака в предсмертных конвульсиях, а в следующем кадре показана еще одна мертвая собака, опубликовано в соцсети.

"Кавказский узел" не может подтвердить место и время съемки видеоролика.

"Вот этих собачек отравили прямо в центре города. За сбербанком они жили. За ними ухаживали, и они никому не мешали. Это были только повзрослевшие щенята", - говорится в сообщении к видео, опубликованном сегодня в паблике chp.grozny в Instagram*, насчитывающем 112 тысяч подписчиков. По данным на 19.30 мск сегодня под видео пользователи оставили 95 комментариев и 88 отметок "нравится".

Пользователи соцсети возмутило жестокое убийство животных.

"В некоторых странах их кастрируют чтобы не плодились ,это куда более человечнее чем травить и обрекать их на такие муки!", - написал the.porog.

"Как в нормальных, цивилизованных городах можно построить приюты. И кастрацию никто не отменял", - согласился amanu.95.

Часть пользователей напомнила, что собаки часто бывают агрессивными.

"Уличные собаки опасны, если [...] твоего ребёнка укусили бы, посмотрела бы я что ты сказала бы. Меня в детстве одна так со спины укусила. Их только отстреливать надо", - написала v_r_e_d_n_a_j.

"Жестокость - это когда стая собак нападает на детей, которые не могут себя защитить. Об этом надо думать. Случаев нападения на детей очень много", - поддержала ее arches_047.

"Эти собаки не должны так разгуливать на улице, так как были случаи нападения на детей. Когда соответствующие органы не занимаются тем чем они должны занимать, в данном случаи отловом бродячих собак, вот тогда и появляются подобные решения проблемы", - согласилась emgaralla_.

"Жалко но надо, выйти на улицу опасно уже", - отметила akula_neils_ya.

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