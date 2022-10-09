Двое раненных при взрыве мины переведены в клинику Баку

09 октября 2022, 17:46

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Двое рабочих, госпитализированных в тяжелом состоянии после взрыва мины в Азербайджане, отправлены из районной больницы в клинику столичного института травматологии.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября Парвиз Наджафов и Рамин Алиев получили травмы, подорвавшись в селе Юсифджанлы на мине. Они выполняли ремонтно-строительные работы на территории Агдамского района и в тяжелом состоянии были доставлены в Бардинскую центральную районную больницу. Туда же был госпитализирован третий пострадавший, Сахават Абдулхалыгов. Он получил ранение правой руки, его состояние оценивалось как средней тяжести.

Рамин Алиев и Парвиз Наджафов на машинах скорой помощи отправлены из Бардинской больницы в бакинский НИИ травматологии и ортопедии, сообщает сегодня Report.

По данным врачей, их состояние оценивается как средней степени тяжести, пишет агентство.

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