Два человека пострадали при взрыве в ереванском хостеле

09 октября 2022, 12:21

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Госпитализированы с ожогами двое пострадавших при взрыве в гостевом доме в Ереване, сообщили спасатели.

Информация о том, что на проспекте Багратуняц в Ереване произошел взрыв и пожар, при которых пострадали люди, поступила сегодня утром. Прибыв на место, спасателя выяснили, что в гостевом доме произошел взрыв без пожара, сообщило на своем сайте МЧС Армении.

Двое пострадавших с ожогами различной степени тяжести госпитализированы в Национальный ожоговый центр. В здании хостела повреждены потолки двух гостевых комнат, потолок и стена коридора, двери и окна, отмечается в сообщении, которое перевел на русский язык "Кавказский узел".

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